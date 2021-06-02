В Украине хотят установить единый прожиточный минимум и привязать его к средней зарплате

В Украине могут установить единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране.

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №3515 за основу 253 голосами "за", следует из трансляции заседания парламента 2 июня.

Этот закон изменяет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.

Причем определять размер прожиточного минимума предлагают в расчете на одного человека.

Согласно проекту, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Таким образом, процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее:

– 40% в 2021 году;

- 41% в 2022 году;

- 42% в 2023 году;

- 43% в 2024 году;

- 44% в 2025 году;

- 45% в 2026 году;

- 46% в 2027 году;

- 47% в 2028 году;

- 48% в 2029 году;

- 49% в 2030 году;

- 50% в 2031 году.

При этом, если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров на основе мониторинга выполнения госбюджета должен рассмотреть повышение размера прожиточного минимума.

В свою очередь орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств по поводу фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.

Под домохозяйством понимается декларируемое экономическое объединение одного/двух/нескольких лиц, ведущих совместный учет доходов и расходов, облагаемых налогом на доходы физлиц.

Для назначения помощи в соответствии с законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" должен применяться уровень обеспечения прожиточного минимума, который ежегодно определяется законом о госбюджете на соответствующий год.

Так, до 2025 года Кабмину поручают обеспечить создание органа исполнительной власти, деятельность которого будет направлена ​​на систематическое исследование расходов домохозяйств, и утвердить методологию формирования прожиточного минимума, расчет которого будет базироваться на фактических затратах домохозяйств.

Также прописано изменение подходов к установлению размеров должностных окладов: не в зависимости от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников, который предусмотрено утверждать законом о госбюджете на соответствующий год.

Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предусмотрено применять расчетную единицу, которая утверждается законом о государственном бюджете.

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Кроме того, регулируются вопросы платы за предоставление административных услуг.

Как известно, средняя заработная плата — макроэкономический показатель, вычисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, по предприятию, по отрасли, по региону). Рассчитывается средняя зарплата исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и одноразовых поощрений.

В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 года составила 13 тысяч 543 грн.

При этом самый высокий показатель средней зарплаты в Киеве — 20 тысяч 422 грн, а самый низкий в Херсонской области — 10 тысяч 647 грн.

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

В то же время прожиточный минимум в Украине отличается для разных представителей населения. Общие показатели отличаются от прожиточного минимума для детей до 6 лет, детей до 18 лет, трудоспособного человека и лиц, утративших трудоспособность.

С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2189 грн (для детей до 6 лет — 1921 грн, для детей до 18 лет — 2395 грн, для трудоспособных лиц — 2270 грн и для утративших трудоспособность — 1769 грн).

Напомним, Кабинет министров ставит перед собой задачу к 2030 году выйти по уровню средней зарплаты к показателям наших соседей, Польши или Словакии.

По данным Госстата, в Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2021 года составила 13 тысяч 612 грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, а реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 8,6%.

В свою очередь за январь-февраль 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составляла 12 тысяч 443 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года зарплата выросла на 15,4%.