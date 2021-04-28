Экономика 60 минут назад

В Украине средняя зарплата выросла за месяц более чем на 1000 грн

Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве, а самая низкая — в Житомирской области

Фото: publish.com.ua Фото: publish.com.ua
Фото: publish.com.ua

В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2021 года составила 13 тысяч 612 грн.

Это — на 1063 грн больше по сравнению с февралем (12 тысяч 549 грн), следует из данных Государственной службы статистики.

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Указано, что за последний год (по сравнению с мартом 2020 года) зарплата выросла на 18,9%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 9,5%.

При этом самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве — 20 тысяч 132 грн, самая низкая — в Житомирской области — 10 тысяч 675 грн.

По данным статистического ведомства, самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" — 25 тысяч 504 грн, "Финансовая и страховая деятельность" — 24 тысячи 279 грн, а самую низкую — "Временное размещение и организация питания" — 7749 грн.

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Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 тысяч 591 грн. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, а реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 8,6%.

В свою очередь за январь-февраль 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составляла 12 тысяч 443 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года зарплата выросла на 15,4%.

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