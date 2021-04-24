Зарплата в агросекторе на 46% выше средней по Украине: какие специальности самые доходные

В Украине средняя заработная плата в категории "Сельское хозяйство" для специалистов среднего звена и рабочих специальностей составляет 25,54 тысяч грн, что на 46% выше, чем средняя заработная плата по стране (17,47 грн).

Об этом сообщает grc.ua.

Указано, что квалифицированный работник с большим опытом практической работы, но без высшего образования, может получать и больше. Например, в описании вакансии технолога мясо- и птице-переработки, со средним специальным образованием и опытом работы от 6 лет фигурирует сумма в диапазоне от 29,2 тысяч до 36,6 тысяч грн.

"Зарплата технолога по производству и переработке зерновых со средним специальным образованием, опытом работы до 6 лет и знанием современных технологий возделывания и хранения зерновых и кормовых культур колеблется от 27 до 29 тысяч грн", — отмечают аналитики.

В то же время 11% вакансий категории предлагают компенсацию от 43,1 тысяч грн.

"Чаще всего это вакансии агрономов и инженеров (требуется высшее образование) или сезонных работников заграницу (в типовом описании вакансии за границу указано, что высшее образование не требуется, желательно, но не обязательно знать английский или польский языки, обязательно наличие предыдущего опыта подобных работ от года)", — уточнил портал.

Если говорить о начальном уровне работников или с небольшим опытом работы в категории, то средняя заработная плата таких сотрудников составляет 18,4 тысяч грн.

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Как отмечается, большинсто вакансий (47,7%) предлагают компенсацию от 13,1 тысяч до 15,9 тысяч грн. Но часть работников категории могут претендовать и на более высокие оклады. Так, например, зоотехники (вчерашние выпускники техникумов, без опыта работы) могут претендовать на оклад от 21,6 тысяч грн. Трактористы в "горячий сезон" могут заработать от 22 тысяч грн. При этом в вакансии часто указывают официальное трудоустройство, бесплатную развозку, бесплатное проживание (наличие общежития) для иногородних, бесплатное (или льготное) питание.

"Некоторые агрохолдинги в борьбе за рабочие руки идут еще дальше, предлагая продукцию компании по льготным ценам, доплату за выслугу лет и другие бонусы", — констатируют специалисты.

Известно, что чаще всего ищут работников в сферу агро в Киеве и области (22%), Днепре и области (18%), Черкассах и области (7%), Львове и области (6%), Запорожье и области (6%).

Напомним, за январь-февраль 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составляла 12 тысяч 443 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года зарплата выросла на 15,4%.