В Украине две трети компаний намерены повысить зарплаты работникам в течение года

Почти две трети руководителе украинских предприятий (62,9%) ожидают роста затрат на одного работника в последующие 12 месяцев.

Еще 34,7% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и только 2,4% планируют снизить зарплаты, свидетельствуют данные отчета "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2021 года.

Указано, что повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается третий квартал подряд. Баланс ответов составляет 60,6% (в IV квартале 2020 года — 58,9%).

В то же время шестой квартал подряд респонденты прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — "минус" 1,9% (в IV квартале 2020 года — "минус" 9,9%).

Известно, что очередной опрос НБУ был проведен с 3 февраля по 3 марта 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.

При этом результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, по данным опроса НБУ в I квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%.

Также руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,15 грн/доллар.

Как сообщалось, с 15 апреля 2021 года "Укрзализныця" возобновила 5-дневную рабочую неделю для всех железнодорожников.