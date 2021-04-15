Від широких карантинних обмежень страждають насамперед працівники з малими доходами, — УРБ

Скасувати з 17 квітня суворі карантинні обмеження в Києві закликають представники бізнесу та експерти. Про це йдеться в заяві Української Ради Бізнесу, оприлюдненій на сайті коаліції, яка об’єднує 93 бізнес-асоціації.

"Закликаємо Голову КМДА та фахівців КМДА терміново розглянути надані пропозиції та перейти від шкідливих заборон до ефективних організаційних заходів якнайшвидше, при цьому з 17 квітня 2021 року скасувати обмеження для бізнесу або у крайньому випадку — встановити обмеження виключно для ризикових для зараження на COVID-19 закладів: кафе, ресторани, фітнес-центри, готелі, релігійні організації", — йдеться в заяві.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Жорсткі карантинні заходи суттєво поглиблюють економічну кризу в Україні. Десятки тисяч підприємств та підприємців внаслідок кризи та локдаунів за останній рік уже припинили свою діяльність, сотні тисяч працівників залишились без роботи. В той час як останніми днями епідеміологічна ситуація у столиці суттєво покращилася, комісія з надзвичайних ситуацій Києва, всупереч здоровому глузду, міжнародному досвіду та наявній статистиці, знов ухвалила необгрунтоване рішення про подовження суворих обмежувальних заходів до 30 квітня 2021 року", — вважають в УРБ.

Ефективність жорстких карантинів у подоланні епідемії невисока, наголошують в Українській Раді Бізнесу. Натомість моделі, орієнтовані на широке тестування та ізоляцію ризикових груп, масове вакцинування, точкове обмеження роботи найбільш ризикових закладів, уже довели свою ефективність.

Крім того, під час розробки порядку видачі спецперепусток на транспорт у Києві КМДА не врахувала рекомендації Комісії ЕС "Керівні принципи, що стосуються здійснення вільного пересування працівників під час спалаху COVID-19". У рекомендаціях до переліку критичних професій, окрім пожежних, поліції та ін., включені працівники охоронних служб, особи, що працюють з критично важливими або іншими важливими об'єктами інфраструктури, фахівці в галузі інформаційних і комунікаційних технологій та інші. "Тож необхідно терміново внести зміни до "Порядку видачі спецперепусток", де розширити перелік працівників критичних професій", — заявляють в УРБ.

"Від широких карантинних обмежень страждають насамперед працівники із заробітними платами середніми та нижче середніх, які не мають суттєвих накопичень. Такі обмеження призведуть до гірших наслідків для населення, ніж прямі наслідки від епідемії. Тож надважливою є зміна карантинних обмежень та посилення організаційних заходів з тестування населення та ізоляції", — зазначають автори заяви.