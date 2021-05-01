Средняя зарплата в Украине к концу года вырастет до 14,5 тысячи грн — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о позитивном сценарии роста экономики в стране, что свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 тысяч 500 грн.

Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"По данным Госcтата, в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысяч грн. Это — на 2200 грн больше, чем за этот же месяц прошлого года", — отметил премьер.

По его словам, наибольший рост зарплат за год был в Черновицкой (на +31%), Донецкой (+30%) и Тернопольской (+27%) областях.

"Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 тысяч 500 грн", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров ставит перед собой задачу к 2030 году выйти по уровню средней зарплаты к показателям наших соседей, Польши или Словакии.

По данным Госстата, в Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2021 года составила 13 тысяч 612 грн.

Как сообщалось, Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, а реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 8,6%.

В свою очередь за январь-февраль 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составляла 12 тысяч 443 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года зарплата выросла на 15,4%.