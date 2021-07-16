КСУ признал конституционным установление минимального оклада в сумме прожиточного минимума

Конституционный суд признал соответствующим Основному закону предписание закона "Об оплате труда", которым минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Как сообщает пресс-служба КС, решение по соответствующему конституционному представлению 47 депутатов Верховной Рады было принято на заседании 15 июля.
Его авторы, в частности, утверждали, что прожиточный минимум не может использоваться для установления минимального должностного оклада, поскольку он является только социальной гарантией того, что минимальная зарплата не будет установлена ниже уровня величины, достаточной "для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности".
Депутаты отмечали, что после вступления в силу закона №1774-VII от 2016 года, которым вносились изменения в закон об оплате труда и Кодекс законов о труде для установления размера минимальной тарифной ставки, была применена величина, которая в денежном выражении меньше, чем та, что использовалась для вычисления должностных окладов до внесения соответствующих изменений.
Анализируя оспоренные предписания закона и кодекса в существенной связи с нормами других актов права, регулирующих отношения по оплате труда и социальной защиты, КС пришел к выводу, что минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальный должностной оклад не являются тождественными явлениями, а полномочия определять или устанавливать их денежный размер имеют различные органы государственной власти — Верховная Рада и Кабинет министров.
КС констатирует, что при определении размера минимальной зарплаты и установлении размера минимального должностного оклада органы власти должны учитывать, что их размеры должны обеспечивать личные потребности не только каждого работающего, но и членов его семьи, если последние не способны или не в состоянии обеспечить своим трудом или иным образом удовлетворение этих потребностей самостоятельно.
Таким образом, даже в случае установления Кабмином минимального оклада в размере, меньшем размера минимальной зарплаты, применение норм действующего законодательства в их совокупности гарантирует соблюдение требований части 4 статьи 43 Конституции (право на зарплату не ниже определенной законом).
Минимальным размером выплат, которые должен получать каждый человек в качестве основного источника существования для обеспечения реализации конституционного права на достаточный жизненный уровень, КС называет прожиточный минимум, размер которого с учетом его сути и назначения определяет Верховная Рада в соответствующем законе.
Суд также указал, что во исполнение предписаний Конституции и законов Кабмин на основании оспоренных нардепами норм обязан устанавливать такой размер минимального оклада, чтобы его использование в тарифной системе оплаты труда не только обеспечило достаточный жизненный уровень для работающего, но и поощряло работника к улучшению условий жизни для себя и своей семьи.
Напомним, что на рассмотрении Рады сейчас находится законопроект, предусматривающий установление единого прожиточного минимума, привязанного к 40% средней зарплаты по стране. 2 июня его приняли в первом чтении.
Источник фото: Depositphotos