КСУ признал конституционным установление минимального оклада в сумме прожиточного минимума

Конституционный суд признал соответствующим Основному закону предписание закона "Об оплате труда", которым минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не менее прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Как сообщает пресс-служба КС, решение по соответствующему конституционному представлению 47 депутатов Верховной Рады было принято на заседании 15 июля.

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Его авторы, в частности, утверждали, что прожиточный минимум не может использоваться для установления минимального должностного оклада, поскольку он является только социальной гарантией того, что минимальная зарплата не будет установлена ​​ниже уровня величины, достаточной "для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности".

Депутаты отмечали, что после вступления в силу закона №1774-VII от 2016 года, которым вносились изменения в закон об оплате труда и Кодекс законов о труде для установления размера минимальной тарифной ставки, была применена величина, которая в денежном выражении меньше, чем та, что использовалась для вычисления должностных окладов до внесения соответствующих изменений.

Анализируя оспоренные предписания закона и кодекса в существенной связи с нормами других актов права, регулирующих отношения по оплате труда и социальной защиты, КС пришел к выводу, что минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальный должностной оклад не являются тождественными явлениями, а полномочия определять или устанавливать их денежный размер имеют различные органы государственной власти — Верховная Рада и Кабинет министров.

КС констатирует, что при определении размера минимальной зарплаты и установлении размера минимального должностного оклада органы власти должны учитывать, что их размеры должны обеспечивать личные потребности не только каждого работающего, но и членов его семьи, если последние не способны или не в состоянии обеспечить своим трудом или иным образом удовлетворение этих потребностей самостоятельно.

Таким образом, даже в случае установления Кабмином минимального оклада в размере, меньшем размера минимальной зарплаты, применение норм действующего законодательства в их совокупности гарантирует соблюдение требований части 4 статьи 43 Конституции (право на зарплату не ниже определенной законом).

Минимальным размером выплат, которые должен получать каждый человек в качестве основного источника существования для обеспечения реализации конституционного права на достаточный жизненный уровень, КС называет прожиточный минимум, размер которого с учетом его сути и назначения определяет Верховная Рада в соответствующем законе.

Суд также указал, что во исполнение предписаний Конституции и законов Кабмин на основании оспоренных нардепами норм обязан устанавливать такой размер минимального оклада, чтобы его использование в тарифной системе оплаты труда не только обеспечило достаточный жизненный уровень для работающего, но и поощряло работника к улучшению условий жизни для себя и своей семьи.

Напомним, что на рассмотрении Рады сейчас находится законопроект, предусматривающий установление единого прожиточного минимума, привязанного к 40% средней зарплаты по стране. 2 июня его приняли в первом чтении.