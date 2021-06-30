Реальная зарплата украинцев в мае упала на 1,6%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в мае составила 13 тысяч 499 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с апрелем размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 0,3%, а по сравнению с маем 2020 года — увеличился на 28,1%.

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В свою очередь, реальная зарплата в мае относительно апреля сократилась на 1,6%, но в целом за последний год выросла на 16,8%.

За предыдущий месяц размер номинальной зарплаты украинцев также немного уменьшился — с 13 тысяч 612 грн до 13 тысяч 543, хотя в марте он, по данным Госстата, подскочил сразу на 1063 грн.

Самый низкий уровень зарплаты зафиксирован в мае в Волынской (10890 грн), Кировоградской (10903) и Черновицкой (10941), а самый высокий — в Киеве (19287 грн), а которым следует Донецкая область (14457 грн).

Напомним при этом, что премьер-министр Денис Шмыгаль в начале мая заявил, что к концу 2021 года средняя зарплата в Украине может достигнуть 14 тысяч 500 грн.

Отметим также, что в начале июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий установление единого прожиточного минимума, который будет составлять 40% от средней зарплаты по стране с дальнейшим ежегодным относительным ростом этого показателя — до 50% средней зарплаты в 2031 году.