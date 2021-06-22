В 2021 году запланирован рост минимальной зарплаты на 25,5% — прогноз

Минимальная средневзвешенная заработная плата в Украине в 2022 году вырастет до 6550 гривен.

Об этом указано в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Так, согласно документу, в 2021 году средневзвешенная минимальная зарплата вырастет на 25,5% до 6042 гривен, а в 2023 году запланирован рост "минималки" на 9,6% до 7176 гривен и на 6,8% до 7665 гривен в 2024 году.

Скриншот: Минэкономики, "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы"

В документе отмечено, что среднемесячная заработная плата будет расти как в номинальном, так и в реальном выражении и с учетом снижения инфляционных процессов в экономике. Так, в номинальном выражении с 15 258 гривен в 2022 году до 19 063 гривен в 2024 году.

А в реальном течении 2022-2024 годов заработная плата будет расти в среднем на 5,4% ежегодно: в 2022 году — на 4,4%, в 2023 году — на 6,1%, в 2024 году — на 5,6%.

Напомним, что ранее Зеленский утвердил повышение "минималки" медикам.

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