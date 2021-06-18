Зеленский утвердил повышение "минималки" медикам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников.

Глава государства надеется, что это учтут при формировании бюджета на 2022 год, заявил он во время выступления ко Дню медика.

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По словам Зеленского, "недопустимо, когда средняя зарплата в области здравоохранения близка к уровню средней зарплаты Украины", ведь, когда медработники спасают жизни, они "не должны думать, как выжить самим".

"Важный указ президента Украины, что имеет достаточно сложное название, но, я считаю, простую суть. Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда для медиков: не менее 13,5 тысячи грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч грн для врачебного состава", — заявил он.

При этом президент добавил, что совместно с правительством и парламентом будут работать над тем, чтобы эти цифры не остались на бумаге, а общий бюджет здравоохранения рос. Соответственно, чтобы росли тарифы по программе медицинских гарантий.

"Сейчас правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. Я очень прошу правительство учесть эти размеры при расчетах тарифов медгарантий и формирования бюджетов ведомственных медучреждений", — резюмировал он.

В то же время отмечается, что на данный момент текст подписанного указа не опубликован на сайте Офиса президента.

Как сообщалось, в 2021 году украинские врачи будут получать заработные платы в размере 20-25 тысяч грн, медицинские сестры — 15 тысяч грн, младший медицинский персонал — до 10 тысяч грн. Такое обещание дал президент Владимир Зеленский во время своего послания к Верховной Раде 20 октября 2020 года.