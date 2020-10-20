Политика 40 минут назад

В 2021 году украинские врачи будут получать до 25 тысяч грн — Зеленский

А младшему медицинскому персоналу Зеленский пообещал зарплату до 10 тысяч грн

Владимир Зеленский с медиками на Закарпатье. Фото: Офис президента Владимир Зеленский с медиками на Закарпатье. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский с медиками на Закарпатье. Фото: Офис президента

В 2021 году украинские врачи будут получать заработные платы в размере 20 000 — 25 000 грн, медицинские сестры — 15 000 грн, младший медицинский персонал — до 10 000 грн.

Такое обещание дал президент Владимир Зеленский во время своего послания к Верховной Раде во вторник, 20 октября.

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Известно, что Министерство здравоохранения Украины ранее подало на 2021 год бюджетный запрос на сумму 296 млрд грн.

По расчетам Минздрава, средняя зарплата врача должна составлять 22 000 — 25 000 грн, медицинской сестры — 17 000 — 18 000 грн, младшего медицинского работника — 11 000 грн. Ее уровень будет зависеть от уровня профессиональной подготовки медика, объема работы и других факторов.

Указано, что сейчас проект бюджета рассматривают в парламенте. После рассмотрения в нем могут появиться изменения, поэтому эти цифры пока только ожидания, а не реальность.

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Напомним, последнее повышение зарплат украинских медиков было 1 сентября 2020 года. Тогда зарплаты врачей в среднем должны были вырасти на 3 500 грн, среднего медицинского персонала — на около 2 500, а младшего медицинского персонала — на около 1 250 грн. Причем эти доплаты применяются для всех без исключения медицинских работников.

Как обещал глава Минздрава Максим Степанов, в 2021 году заработная плата украинских медработников вырастет как минимум в 2,5 раза.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если в Украине будет фиксироваться больше 9 500 инфицированных коронавирусом ежесуточно, власти введут жесткий карантин.

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