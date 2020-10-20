Зеленский выступает с посланием к Верховной Раде. Главное (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Президент Владимир Зеленский выступает перед депутатами Верховной Рады с посланием к парламенту. Выступление началось в 10:36 и должно продлиться около часа.

Delo.ua ведет текстовую и видео онлайн-трансляцию выступления главы государства.

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11:02 Глава государства отметил, что при нем и его партия в парламенте провела закон об импичменте президента и приняли закон об ответственности за "кнопкодавство"

10:59 Зеленский назвал циничным тезис, что украинцы не могут принимать участие в прямом управлении государством, поскольку в стране нет независимых СМИ. Он заметил, что в зале сидят владельцы национальных телеканалов.

10:57 "Те, кто без боя сдали Крым, должны нести ответственность!". Зеленский настаивает, что это не вопрос политической мести.

10:51 Зеленский коснулся вопроса амнистии. Он считает, что она необходима ради того, чтобы те, у кого "руки не в крови" перестали быть по-сути заложниками Л/ДНР.

10:50 "Мы ищем новые действенные способы для возвращения Крыма. Мы запускаем для этого "Крымскую платформу".

10:48 Зеленский заявил, что Украина борется за умы молодежи на Донбассе и в Крыму. Их начали принимать на учебу в украинские вузы бесплатно ради этого. Ради этого же было запущен телеканал, вещающий на неподконтрольные территории.

10:46 "Мы разблокировали Нормандский процесс", — отмечает президент. Он указал, что именно в его каденцию началось движение к миру, полноценный обмен пленными и реальное прекращение огня. Хотя, к сожалению, периодически случаются эксцессы.

10:43 Президент призвал всех носить маски "не для галочки". "Хочу обратиться к депутатам — вас это тоже касается".

10:40 Глава государства отметил, что весенние карантинные меры были вынуждены, поскольку у государства не было резервов для борьбы в пандемией, Зеленский утверждает, что ситуацию удалось исправить.

10:37 Зеленский начал выступление с шутки. Сыронизировал насчет чипирования людей Билом Гейтсом.

Напомним, о том, что Зеленский выступит в парламенте стало известно в понедельник, 19 октября. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков. Зеленский должен был обратиться к парламенту с посланием в апреле, но тогда это мероприятие отложили, сославшись на сложную эпидемическую обстановку, которая, как известно, с тех пор сильно ухудшилась.

Тогда же стало известно, что 20 октября депутаты не будут голосовать за государственный бюджет на 2021 год, как планировалось ранее.

Выступать президент будет в преддверии местных выборов, которые должны пройти 25 октября. Также в этот день запланирован всеукраинский опрос граждан, который инициировал президент.

По данным источников в Офисе президента информационного агентства "Интерфакс-Украина" президент в послании призовет граждан соблюдать меры для защиты от COVID-19, сделает акцент на создании "Крымской платформы" и стратегии развития экономики Донбасса, а также на развитии Вооруженных сил Украины.