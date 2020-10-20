Зеленский: "Каждое совещание с правоохранителями начинаю с вопроса "Где посадки?"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доволен процессом борьбы с коррупцией в Украине и призвал народных депутатов сфокусироваться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года.

Соответствующее заявление он сделал во время ежегодного послания президента Верховной Раде Украины.

"Скажу честно — мне это надоело. У нас нулевая толерантность к коррупции, это подтверждают наши партнеры в ЕС, США. Но достаточно ли не воровать президенту, чтобы не воровали другие? — заявил он. — Люди говорят: весна пришла, где посадки? Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех правоохранительных органов".

По словам президента, для борьбы с коррупцией были созданы все условия: введена уголовная ответственность за незаконное обогащение, возможность конфискации незаконных активов, запущен Высший антикоррупционный суд и перезагружено Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Сейчас законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть. Но реального результата пока нет. Я не имею права вмешиваться в их работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка — неудовлетворительная", — заявил он.

Зеленский призвал народных депутатов сосредоточиться на Антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года и на судебной реформе.

"Нам нужны изменения. Не перефразированные мысли из предыдущих вариантов судебной реформы, а действенные решения. Именно их я жду от соответствующей правовой комиссии, которая была создана в Офисе президента", — заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил украинцам в день местных выборов 25 октября пройти на избирательных участках всенародный опрос, состоящий из пяти вопросов. Один из них: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Возможность высказаться по пяти вопросам президента предложил также сервис мониторинга данных публичных реестров "Опендатабот". Из 120 998 проголосовавших пользователей 75,42% выступили в поддержку идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, 24,58% — против этого.