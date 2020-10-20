Политика 1 час назад

Зеленский: "Мы обсудили с партнерами поставку вакцины от COVID, как только она появится"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось пройти первый этап пандемии с минимальными потерями

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцина от COVID-19 может быть завезена в Украину сразу после того, как он появится. По словам главы государства, этот вопрос уже был обсужден с европейскими партнерами Украины.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время ежегодного послания президента Верховной Раде Украины.

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"Мы уже обсудили с нашими европейскими партнерами поставку в Украину вакцины, как только она появится. У нас невероятные медики и все остальные, кто противостоит коронавирусу", — заявил он.

По его словам, первый этап пандемии Украина прошла с минимальными потерями, а сокращение экономики и ВВП коснулось не только Украины, но всех стран в мире.

"В сравнении со многими европейскими странами наше падение — меньше, как и процент смертности от COVID-19. В Германии — 4%, Франции — 9%, Великобритания — 11%, Украина — 1,9%", — заявил президент, — С началом его распространения мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями — плохим и еще худшим: удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант. Удалось сохранить жизни тысячам украинцев и выиграть очень ценное время, поскольку даже медицинские системы самых успешных стран мира не были готовы к коронавирусу. А наша медицина — тем более".

По словам президента, за месяцы пандемии удалось увеличить в десятки раз количество лабораторий, восстановить вертикаль государственных санитарных врачей, преодолеть дефицит масок, тестов, дезинфекторов, аппаратов ИВЛ, и прочего, и наладить производство необходимых средств защиты в Украине. Кроме того, как отметил Зеленский, сейчас ведутся клинические испытания украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от COVID-19.

"Мы повысили зарплаты медиками, борющимся с COVID-19 до 300%. Да, из-за несовершенства бюрократической системы с выплатами в регионах были сложности, но они в прошлом", — заявил он.

Как отметил Зеленский, действующий на сегодня адаптивный карантин был необходим для восстановления экономики Украины, хотя рекорды по количеству заболевших за сутки фиксируются ежедневно.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если в Украине будет фиксироваться больше 9 500 инфицированных коронавирусом ежесуточно, власти введут жесткий карантин.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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