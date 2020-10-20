Зеленский: "Мы обсудили с партнерами поставку вакцины от COVID, как только она появится"

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцина от COVID-19 может быть завезена в Украину сразу после того, как он появится. По словам главы государства, этот вопрос уже был обсужден с европейскими партнерами Украины.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время ежегодного послания президента Верховной Раде Украины.

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"Мы уже обсудили с нашими европейскими партнерами поставку в Украину вакцины, как только она появится. У нас невероятные медики и все остальные, кто противостоит коронавирусу", — заявил он.

По его словам, первый этап пандемии Украина прошла с минимальными потерями, а сокращение экономики и ВВП коснулось не только Украины, но всех стран в мире.

"В сравнении со многими европейскими странами наше падение — меньше, как и процент смертности от COVID-19. В Германии — 4%, Франции — 9%, Великобритания — 11%, Украина — 1,9%", — заявил президент, — С началом его распространения мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями — плохим и еще худшим: удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант. Удалось сохранить жизни тысячам украинцев и выиграть очень ценное время, поскольку даже медицинские системы самых успешных стран мира не были готовы к коронавирусу. А наша медицина — тем более".

По словам президента, за месяцы пандемии удалось увеличить в десятки раз количество лабораторий, восстановить вертикаль государственных санитарных врачей, преодолеть дефицит масок, тестов, дезинфекторов, аппаратов ИВЛ, и прочего, и наладить производство необходимых средств защиты в Украине. Кроме того, как отметил Зеленский, сейчас ведутся клинические испытания украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от COVID-19.

"Мы повысили зарплаты медиками, борющимся с COVID-19 до 300%. Да, из-за несовершенства бюрократической системы с выплатами в регионах были сложности, но они в прошлом", — заявил он.

Как отметил Зеленский, действующий на сегодня адаптивный карантин был необходим для восстановления экономики Украины, хотя рекорды по количеству заболевших за сутки фиксируются ежедневно.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если в Украине будет фиксироваться больше 9 500 инфицированных коронавирусом ежесуточно, власти введут жесткий карантин.