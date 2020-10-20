Зеленский анонсировал результаты аудита государства через две недели

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Кабинет министров провел полноценный аудит состояния государства и вскоре обнародует его результаты. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием.

"Мы пытались понять, что не так было сделано с управлением экономикой много лет и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результат. Наконец. Но уже сегодня ясно, что впереди много работы, а приоритеты понятны", — сказал он.

Президент отметил, что приоритетом для государства является уменьшение его доли в экономике, развитие государственно-частного партнерства и увеличение инвестиционных расходов бюджета.

Зеленский поручил Кабинету министров учесть это, подчеркнув, что стране нужна полноценная стратегия развития.

"Не на два, три или пять лет. Хватит измерять развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита ожидаем презентации экономических векторов Украины до 2030 года", — заявил глава государства.

Напомним, что еще в мае 2019 года, через месяц после избрания Зеленского президентом, в его команде заявляли о намерении провести и обнародовать результаты аудита государства уже в первые 100 дней. Кроме того, первоочередным мероприятием называлось проведение переписи населения.

Отметим, что перепись так в итоге и не прошла, несмотря на закрепление ее проведения в 2020 году постановлением Кабмина. В конце августа министром, ответственным за организацию работы правительства, был назначен Дмитрий Дубилет, активно лоббировавший отказ от такого мероприятия, а после его ухода из власти весной нынешнего года началась пандемия Covid-19 и карантин, фактически исключающий ее проведение в ближайшее время. На данный момент карантин в Украине продлен до конца года.