Политика 1 час назад

Зеленский анонсировал результаты аудита государства через две недели

Глава государства также заявил, что Кабмин представит и экономическую стратегию до 2030 года.

Владимир Зеленский выступает в Раде. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский выступает в Раде. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский выступает в Раде. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Кабинет министров провел полноценный аудит состояния государства и вскоре обнародует его результаты. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием.

"Мы пытались понять, что не так было сделано с управлением экономикой много лет и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результат. Наконец. Но уже сегодня ясно, что впереди много работы, а приоритеты понятны", — сказал он.

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Президент отметил, что приоритетом для государства является уменьшение его доли в экономике, развитие государственно-частного партнерства и увеличение инвестиционных расходов бюджета.

Зеленский поручил Кабинету министров учесть это, подчеркнув, что стране нужна полноценная стратегия развития.

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"Не на два, три или пять лет. Хватит измерять развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита ожидаем презентации экономических векторов Украины до 2030 года", — заявил глава государства.

Напомним, что еще в мае 2019 года, через месяц после избрания Зеленского президентом, в его команде заявляли о намерении провести и обнародовать результаты аудита государства уже в первые 100 дней. Кроме того, первоочередным мероприятием называлось проведение переписи населения.

Отметим, что перепись так в итоге и не прошла, несмотря на закрепление ее проведения в 2020 году постановлением Кабмина. В конце августа министром, ответственным за организацию работы правительства, был назначен Дмитрий Дубилет, активно лоббировавший отказ от такого мероприятия, а после его ухода из власти весной нынешнего года началась пандемия Covid-19 и карантин, фактически исключающий ее проведение в ближайшее время. На данный момент карантин в Украине продлен до конца года.

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