Политика и экономика 50 минут назад

Зеленский: Цель правительства — за пару лет перевести 100% государственных услуг в онлайн

Президент Владимир Зеленский заявил, что 2021 год станет "началом вхождения страны в режим "paperless"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что цель на ближайшие годы — перевести 100% государственных услуг в онлайн, а уже на следующих президентских выборах украинцы должны иметь возможность голосовать в интернете.

Об этом он заявил во время ежегодного послания президента Верховной Раде Украины.

Кратко и по делу в Telegram

По словам главы государства, 2021 год станет "началом вхождения страны в режим "paperless". Это будет означать, что ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или других бумажных документов для получения государственных услуг.

"Новый формат отношений между государством и гражданином, где государство — это сервис, удобный и понятный. Для этого мы создаем государство в смартфоне. Уже 26 млн украинцев могут пользоваться приложением "Дія" и цифровым удостоверением водителя, свидетельством о регистрации транспортного средства, паспортом просто в смартфоне. Или получить разрешение на строительство в электронном кабинете застройщика без участия чиновника. Не отходя от компьютера зарегистрировать бизнес за 15 минут — быстрее, чем в большинстве стран мира. Молодые родители могут пользоваться сервисом "еМалятко" и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн. Мы стали первой страной в мире, где есть цифровой паспорт, при помощи которого можно путешествовать и открывать даже банковский счет онлайн. И это только начало пути к цифровому государству", — заявил он.

По словам Зеленского, цель правительства страны — за ближайшие пару лет перевести 100% государственных услуг в онлайн.

"На следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете", — заявил он.

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Ранее в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что электронный сервис "еМалятко", совмещающий 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, будет доступен онлайн на портале "Дія" по всей Украине уже к концу 2020 года.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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