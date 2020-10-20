Электронный сервис для родителей "еМалятко" обещают запустить по всей Украине до 2021 года

Электронный сервис "еМалятко", совмещающий 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, будет доступен онлайн на портале "Дія" по всей Украине уже к концу 2020 года.

Об этом во вторник, 20 октября, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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"Вместо визитов в 11 государственных учреждений и сбора 37 разных документов, родители могут на портале "Дія" получить все необходимые услуги для новорожденного ребенка за 20 минут, не выходя из дома", — говорится в сообщении.

Указано, что к настоящему времени услуга "еМалятко" доступна онлайн в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в Киеве.

Как отмечается, для того, чтобы услуга "еМалятко" стала доступна онлайн для всех, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении ребенка во всех родильных домах.

На данный момент при помощи "еМалятко" на портале "Дія" родители могут получить до 9 государственных сервисов: базовая государственная регистрация рождения, по результатам которой выдается свидетельство о рождении ребенка, и определение происхождения ребенка.

Еще 7 услуг остаются опциональными: присвоение налогового номера, внесение в демографический реестр с присвоением уникального номера записи (УНЗР), определение принадлежности ребенка к гражданству Украины, регистрация места жительства, внесение сведений в Реестр пациентов, назначение помощи при рождении и назначение пособия на ребенка из многодетной семьи.

К концу 2020 года в онлайн также появится услуга по оформлению удостоверений родителей и ребенка из многодетной семьи.

Как сообщалось, в феврале 2020 года комплексный электронный сервис "еМалятко", совмещавший 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, заработал в Украине, в том числе в 14 киевских родильных домах.

Как известно, реализация электронного проекта "еМалятко" предусмотрена указом президента "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов — с 37 до одного.

При этом реализация инициатив проходит при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

Напомним, 6 октября в Украине запустили обновленный онлайн-сервис "еМалятко", который позволяет родителям новорожденных детей получать 9 государственных услуг от различных органов власти через заполнение одного заявления в личном кабинете на портале "Дія".