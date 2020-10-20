IT и Телеком 60 минут назад

Электронный сервис для родителей "еМалятко" обещают запустить по всей Украине до 2021 года

Для того, чтобы услуга "еМалятко" стала доступна онлайн для всех, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении ребенка во всех роддомах

Фото: imagebunker.net Фото: imagebunker.net
Фото: imagebunker.net

Электронный сервис "еМалятко", совмещающий 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, будет доступен онлайн на портале "Дія" по всей Украине уже к концу 2020 года.

Об этом во вторник, 20 октября, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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"Вместо визитов в 11 государственных учреждений и сбора 37 разных документов, родители могут на портале "Дія" получить все необходимые услуги для новорожденного ребенка за 20 минут, не выходя из дома", — говорится в сообщении.

Указано, что к настоящему времени услуга "еМалятко" доступна онлайн в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в Киеве.

Как отмечается, для того, чтобы услуга "еМалятко" стала доступна онлайн для всех, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении ребенка во всех родильных домах.

На данный момент при помощи "еМалятко" на портале "Дія" родители могут получить до 9 государственных сервисов: базовая государственная регистрация рождения, по результатам которой выдается свидетельство о рождении ребенка, и определение происхождения ребенка.

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Еще 7 услуг остаются опциональными: присвоение налогового номера, внесение в демографический реестр с присвоением уникального номера записи (УНЗР), определение принадлежности ребенка к гражданству Украины, регистрация места жительства, внесение сведений в Реестр пациентов, назначение помощи при рождении и назначение пособия на ребенка из многодетной семьи.

К концу 2020 года в онлайн также появится услуга по оформлению удостоверений родителей и ребенка из многодетной семьи.

Как сообщалось, в феврале 2020 года комплексный электронный сервис "еМалятко", совмещавший 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, заработал в Украине, в том числе в 14 киевских родильных домах.

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Как известно, реализация электронного проекта "еМалятко" предусмотрена указом президента "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов — с 37 до одного.

При этом реализация инициатив проходит при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

Напомним, 6 октября в Украине запустили обновленный онлайн-сервис "еМалятко", который позволяет родителям новорожденных детей получать 9 государственных услуг от различных органов власти через заполнение одного заявления в личном кабинете на портале "Дія".

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