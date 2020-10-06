IT и Телеком 1 час назад

еМалятко: Минздрав запустил специальный сервис для родителей

Минздрав планирует полностью избавиться от любых бумажных носителей, чтобы сделать хранение информации о пациенте максимально удобным для всех

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине запустили обновленный онлайн-сервис, который позволяет родителям новорожденных детей получать девять государственных услуг от различных органов власти через заполнение одного заявления в личном кабинете на портале "Дія".

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Еще до прошлой недели основанием для такой регистрации было бумажное медицинское свидетельство. Теперь благодаря совместной работе МЗ, НСЗУ, Минцифры, Фонда Восточной Европы, программы EGAP ему на замену пришел электронное медицинское заключение, что позволяет врачу после рождения ребенка юридически подтвердить этот факт в электронной системе здравоохранения", — рассказал Степанов.

По словам главы Минздрава, министерство планирует полностью избавиться любых бумажных носителей, чтобы сделать хранение информации о пациенте максимально удобным для всех.

Ранее сообщалось, что новый проект позволит получить 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, по одной электронной заявке, поданной сразу в роддоме.

Перед этим приложение государственных услуг онлайн "Дія" запустило электронный студенческий билет.

Напомним, в апреле 2020 года Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться паспортом в смартфоне. Правительство Украины признало электронные паспорта в приложении "Дія" аналогами действующих документов.

В июле 2020 года апелляционные суды начали принимать цифровые документы в приложении государственных услуг "Дія".

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за сутки зафиксировали 3774 новых случая коронавируса
В Украине за сутки зафиксировали 3774 новых случая коронавируса
За сутки COVID-19 диагностировали у более 4 тысяч украинцев
За сутки COVID-19 диагностировали у более 4 тысяч украинцев
Более половины больниц в Украине получили деньги на доплаты медикам — Степанов
Более половины больниц в Украине получили деньги на доплаты медикам — Степанов
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украинские фермеры отказываются от выращивания томатов

  3. Ощадбанк получил нового руководителя

  4. В "БРСМ-Нафта" опасаются, что рейдеры спровоцируют взрыв 8 млн л газа на базе под Киевом

  5. На Ивано-Франковск обрушилась буря (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...