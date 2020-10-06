еМалятко: Минздрав запустил специальный сервис для родителей

В Украине запустили обновленный онлайн-сервис, который позволяет родителям новорожденных детей получать девять государственных услуг от различных органов власти через заполнение одного заявления в личном кабинете на портале "Дія".

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Еще до прошлой недели основанием для такой регистрации было бумажное медицинское свидетельство. Теперь благодаря совместной работе МЗ, НСЗУ, Минцифры, Фонда Восточной Европы, программы EGAP ему на замену пришел электронное медицинское заключение, что позволяет врачу после рождения ребенка юридически подтвердить этот факт в электронной системе здравоохранения", — рассказал Степанов.

По словам главы Минздрава, министерство планирует полностью избавиться любых бумажных носителей, чтобы сделать хранение информации о пациенте максимально удобным для всех.

Ранее сообщалось, что новый проект позволит получить 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, по одной электронной заявке, поданной сразу в роддоме.

Перед этим приложение государственных услуг онлайн "Дія" запустило электронный студенческий билет.

Напомним, в апреле 2020 года Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться паспортом в смартфоне. Правительство Украины признало электронные паспорта в приложении "Дія" аналогами действующих документов.

В июле 2020 года апелляционные суды начали принимать цифровые документы в приложении государственных услуг "Дія".