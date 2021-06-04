Сколько зарабатывают СЕО украинских IT-компаний: исследование

В мае 2021 года руководители украинских IT-компаний в среднем в месяц зарабатывали около $6600 (181,3 тысячи грн). К такому выводу пришли в рекрутинговом агентстве Indigo Tech Recruiters, которые в своем обзоре заработных плат для C-level в IT опросили 75 руководителей компаний.

Аналитики отмечают, что большинство опрошенных — мужчины в возрасте от 31 до 39 лет, работающие преимущественно в продуктовых компаниях (62%) с доходом от менее $1 млн до $7 млн и основанных в Украине.

Общая вилка вознаграждения СЕО выглядит так:

В таблице выше аналитики представили вилки вознаграждения отдельно по позициям.

В компании отмечают, что больше всего данных получили в сфере FinTech and Banking и E-Commerce, а потому их вилка самая взвешенная.

"Самые высокие доходы в загадочной категории Other и в Consulting на медиане. В среднем же по вилке высокий доход у СЕО в GameDev", — говорят эксперты.

Вычислили в компании и зависимость вознаграждения от возраста — так, если смотреть на средние данные, то самый большой доход у СЕО 45+. Кроме того, СЕО в возрасте 35+ зарабатывают на медиане на 60% больше своих коллег, которым от 30-34 лет.

Влияние на зарплаты оказывает и возраст компании, в которой работает управляющий. В компаниях, которые на рынке свыше 10 лет, СЕО и на медиане, и в целом по вилке получают выше коллег, работающих в более молодых компаниях. На медиане $8250, а в среднем — $11 766.

Однако аналитики отмечают, что в компаниях, которые на рынке 1-3 года, СЕО получают тоже неплохой доход — даже выше, чем в чуть более взрослых бизнесах (3-5 лет).

"В молодых компаниях не налажена система оплаты и часто: а) платят, сколько просят, потому что не всегда легко привлечь людей в стартап (вопрос стабильности); б) не всегда сверяются с рынком — это этап быстрого роста, и часто скорость важнее экономии", — поясняют эксперты.

Значительно отличается уровень оплаты СЕО в крупных компаниях — от 201 до 800 человек: на медиане — $11 600, в среднем — $13 502.

А вот неравная оплата труда для женщин-топов и мужчин оказалась и в айти: доход женщин на медиане на 40% ниже, чем у мужчин.

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