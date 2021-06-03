Азиза Хамидова, ЕРАМ: "Даже в кризис мы привлекли к сотрудничеству больше 2 тыс. человек"

Какие тренды сейчас влияют на вашу отрасль?

— В ІТ-индустрии очень высокая конкуренция за таланты. Мы понимаем, что должны фокусироваться на ценностях нынешнего поколения. Исследования Deloitte показали, что для миллениалов важно строить гибкий график работы, не привязываясь к офису.

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Если до 2020 года бизнес не был готов к дистанционному формату, то пандемия заставила его адаптироваться. С одной стороны, мы все получили свободу выбора, с другой — дом стал местом работы.

ЕРАМ даже в непростой коронавирусный год росла и привлекла к сотрудничеству больше 2 тыс. человек. Они сотрудничают с компанией в формате "работа из дома". Как компании влюбить в свой бизнес людей, которые никогда не были в стенах офиса и не общались, кроме как через мониторы компьютеров? Это настоящий вызов — сформировать чувство принадлежности через экраны.

Почему бизнесу важно формировать это чувство принадлежности?

— Чувство принадлежности влияет на уровень доверия. Чем ближе мы знаем людей, тем лучше к ним относимся. Это, в свою очередь, влияет на продуктивность, вовлеченность, готовность к профессиональным вызовам. Компания дает понять, что человек не остается сам в непростое время. Например, медицинская страховка, которая покрывает издержки на диагностику или лечение, делает людей увереннее. Снижается степень тревожности, что позволяет сфокусироваться на поиске новых решений. В качестве инструмента формирования чувства принадлежности мы также можем говорить об эффективности проектов ESG (Environmental Social Governance). Они не только вовлекают людей, но и имеют ощутимое влияние на общество.

Расскажите подробнее о ESG-проектах в ЕРАМ.

— У нас есть образовательный проект eKids. Более шести лет волонтеры ЕРАМ знакомят подростков с основами программирования, в том числе программированием на Scratch. В прошлом году в целях безопасности мы перевели проект в онлайн. Речь идет о сотнях детей школьного возраста и сотнях волонтеров ЕРАМ, которые также обучают детей с инвалидностью, детей из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Кроме того, мы занимаемся формированием экологической культуры. С 2018 года в Украине действует команда активистов Green EPAM Team, а в этом году мы объединяем всех на международном уровне. Специалисты из 11 стран на платформе Community Z будут делиться идеями и опытом. К примеру, одна из таких идей заключалась в высадке саженцев в тех регионах, где живут наши специалисты. Компания предложила желающим саженцы и дала рекомендации для высадки. Посаженное дерево можно отметить на интерактивной карте, чтобы увидеть, как в Украине становится больше деревьев.

В период пандемии особое внимание уделяется вопросам охраны здоровья. Поддерживаете ли вы проекты в этом направлении?

— Конечно, у нас есть ряд проектов, направленных на противодействие COVID-19. В 2020 году ЕРАМ, как и многие украинские бизнесы, помогала вместе с ЮНИСЕФ обеспечить всем необходимым медучреждения. В этом году мы решили сфокусироваться на поддержке своих специалистов и их семей. Для этого заказали кислородные концентраторы и разработали систему бронирования в случае необходимости кислородной терапии. Для компании это новый опыт: разбираемся с механикой, расходниками и т. д. Также у нас развито донорское сообщество. К нему можно обратиться, если помощь необходима близким. Ребята живут в разных городах, но сплочены желанием помогать другим.

Есть определенная усталость от онлайна, но в то же время надо участвовать в разных проектах. Как найти баланс?

— Это правда, мы устали от онлайна, и этот формат не решает всех задач. Он хорош для обучения, поиска единомышленников, но почувствовать принадлежность человек сможет через действие, конкретный вклад: сдав кровь, посадив дерево, поделившись знаниями с ребенком и т. д. Ядро ESG-проекта — полезность и смысл для людей.