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Украина почти полностью переориентировала экспорт масла и дробей на западную границу

Грузовые вагоны
Украина почти полностью переориентировала экспорт масла и дробей на западную границу / Укрзалізниця

В октябре по железной дороге перевезли 234,9 тыс. тонн жмыха и дробей, что на 23% больше, чем в сентябре. При этом 95% таких грузов направили через западные пограничные переходы, а через морские порты только 5%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение RAIL.insider.

Наибольшие объемы жмыхов и дробей в октябре передали через украинско-польские железнодорожные переходы.

Объем перевозок масла в месяц составил 129,9 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем в сентябре.

В этом сегменте преимущество сухопутной логистики еще больше: 97% масла перевезли через западные пограничные переходы и только 3% через морские порты.

Больше всего масла передавали через переходы с Польшей и Словакией.

Таким образом, западные пограничные переходы фактически стали основным каналом железнодорожного экспорта масла, жмыхов и шротов.

Напомним, еще в сентябре экспорт шротов и растительного масла уже переориентировался на западные железнодорожные переходы. Тогда 94% жмыхов и шротов направили через западную границу.

Автор:
Татьяна Гойденко

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