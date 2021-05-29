В Украине задолженность по зарплате превысила 3,5 млрд грн

В Украине по состоянию на 1 мая 2021 года сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 3,57 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.

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Известно, что по состоянию на 1 апреля 2021 года задолженность по зарплате составляла 3,38 млрд грн, а по состоянию на 1 мая 2020 года — 2,45 млрд грн.

Указано, что на начало мая текущего года основная доля задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%).

При этом больше половины долга было создано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) и Днепропетровской (10,7%) областях, а также в Киеве (12,9%).

По информации Госстата, сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать данные в течение 2019-2020 годов, на 1 мая 2021 года составила 165,9 млн грн.

Напомним, в апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что борьба с бедностью оказалась самой тяжелой задачей для него.

Как известно, "Конец эпохи бедности" — был одним из самых ярких предвыборных лозунгов Зеленского и впоследствии стал предметом троллинга президента, особенно в периоды жестких локдаунов.