Более 60% украинцев не готовы к миграции внутри страны ради сезонной работы — исследование

Согласно опросу, проведенному компанией Jooble весной этого года, 61,8% украинцев не готовы ехать в другие города или регионы Украины ради сезонной работы. В то время как 38,2% готовы к временной трудовой миграции внутри страны.

О результатах исследования о внутренней миграции сообщили в Jooble.

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При этом 59% опрошенных считают, что сезонная работа дает возможность получить дополнительный заработок, а 37,3% опрошенных воспользуются сезонным заработком из-за отсутствия постоянной работы. Также среди причин, которая подталкивает 36,9% украинцев на сезонный заработок — предоставление временного жилья работодателем. Из-за любви к путешествиям 27,6% опрошенных готовы для сезонных работ, а для 21,7% в приоритете сезонная работа по причине официального трудоустройства.

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Почему не интересуют сезонные работы внутри страны

Среди причин почему опрошенных не интересуют сезонные работы, почти половина респондентов (48,7%) ответили, что не готовы переезжать. Второй наиболее распространенной причиной стала неготовность к переезду по семейным обстоятельствам, о чем отметили 25,1% опрошенных.

Кроме того, распространенной была причина неуверенности в честности работодателя, о которой заявили 24,8% анкетируемых, а 15,7% ответили, что имеют постоянную работу. Также 13,1% опрошенных не заинтересованы в сезонной работе по причине удовлетворения текущим доходом, а лишь 8,5% не готовы к сезонному трудоустройству из-за того, что работодатель не обеспечивает жильем.

Сфера сезонного трудоустройства и ожидаемый уровень заработной платы

Так, 27,2% опрошенных соискателей отметили, что им не важная отрасль трудоустройства, другие ответили, что их интересует сезонное трудоустройство в областях: гостинично-ресторанной сферы (20,3%), производства (15,2%), аграрных работ (6,9%), развлекательного сектора (6,5%), строительства (6%), перевозки людей и грузов (2,3%).

Для более четверти опрошенных респондентов (27,2%) ожидаемый уровень заработной платы на уровне 10 — 15 тысяч гривен ежемесячно, где 25,3% опрошенных ожидают зарплату 30 и выше тысяч гривен в месяц. Также 24,9% готовы работать за заработную плату в пределах 20 — 30 тысяч гривен ежемесячно, а 22,6% ожидают зарплату на уровне 15 — 20 тысяч гривен в месяц.

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Влияние коронавируса на сезонную работу

74,7% респондентов отметили, что угроза коронавируса не заставит их отказаться от сезонной работы. Но для 25,3% соискателей работы коронавирус может стать причиной отказа от сезонной миграции внутри страны.

Напомним, что ранее украинцы, работавшие в ЕС в разгар пандемии COVID-19, рассказали Delo.ua, как карантин изменил условия их труда.

Источник фото: Depositphotos