Экономика 9 минут назад

В Кабмине хотят заставить украинских заробитчан платить налоги

От всех доходов, которые граждане зарабатывают в других странах, также должны быть уплачены налоги и оформлены декларации

Алексей Любченко. Фото: Facebook / Олексій Любченко Алексей Любченко. Фото: Facebook / Олексій Любченко
Алексей Любченко. Фото: Facebook / Олексій Любченко

В Государственной налоговой службе (ГНС) считают, что украинские заробитчане должны платить налоги.

Об этом заявил глава ГНС Алексей Любченко в интервью журналу "Новое время".

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По его словам, от всех доходов, которые граждане зарабатывают в других странах, также должны быть уплачены налоги и оформлены декларации.

"С $12 млрд, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали работать за границу, 11 млрд, но гривень, то есть в 30 раз меньше, — задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", — заявил Любченко.

В то же время, какой будет ставка и каким образом заробитчан заставят платить налоги, он не уточнил.

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Ранее Алексей Любченко заявил, что "бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины $22,4 млрд. Из указанной суммы $5 млрд вывели на Кипр, $4 млрд — в Нидерланды, $3 млрд — в Великобританию, $2 млрд — в Германию.

Ранее сообщалось, что большинство трудовых мигрантов, прежде всего граждан Украины, работающих в Польше, предпочитают во время пандемии оставаться в этой стране — так заявили 85% опрошенных.

55% отметили, что намерены так делать из-за возможности работать и зарабатывать.

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