85% заробитчан в Польше хотят переждать пандемию, не возвращаясь в Украину — исследование

Подавляющее большинство трудовых мигрантов, прежде всего граждан Украины, работающих в Польше, предпочитают во время пандемии оставаться в этой стране — так заявили 85% опрошенных, 55% отметили, что намерены так делать из-за возможности работать и зарабатывать.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Иностранный работник в Польше в период пандемии", проведенного компанией EWL S.A. и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Исследование показало, что 61% трудовых мигрантов столкнулась с уменьшением количества рабочих часов, а 27% из них были вынуждены поменять отрасль трудоустройства. Однако, 72% иностранцев, находясь в Польше во время пандемии, чувствуют себя в безопасности. Только 13% иностранных работников считают, что безопаснее в период пандемии — в их родных странах, а не в Польше.

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Среди аргументов, которые склоняют работников к возвращению на родину во время пандемии коронавируса, преобладает желание быть ближе к своей семье — 33%. Стоит отметить, что почти 2/3 респондентов ничто не убедит вернуться в родную страну во время пандемии.

Если говорить о поддержке со стороны собственного государства, то в первую очередь ожидания трудовых мигрантов касаются облегчения пересечения границы при въезде в свою страну — 54%, а помощи в возвращении домой — 46%.

"Сегодня, в связи с постепенным восстановлением производства и открытием сельскохозяйственного сезона, в Польше все больше ощущается нехватка рабочих рук. Иностранцы поддерживают польский рынок труда и систему социального обеспечения, а их вклад в развитие польского ВВП в 2014-2018 годах оценивается в примерно 11%. Поэтому важно, чтобы нынешняя ситуация не спровоцировала кризис, вызванный отсутствием уехавших из Польши трудовых мигрантов, которые не могут или не хотят вернуться". — комментирует исследование президент EWL S.A. Анджей Коркус.

Согласно опросу, 63% трудоустроенных иностранцев в Польше планируют во время пандемии коронавируса воспользоваться автоматическим продлением срока действия разрешений на пребывание и работу в Польше, которое предложило польское правительство.

Напомним, что в Польше сейчас есть потребность в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины.