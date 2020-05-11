Экономика 60 минут назад

Польша: если работники из Украины не приедут — будет катастрофа

В Польше сейчас есть потребность в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины

Польша: если работники из Украины не приедут — будет катастрофа Польша: если работники из Украины не приедут — будет катастрофа
Сбор клубники в Польше. Фото: polsha24.com

Польский рынок труда зависим от трудовых мигрантов из Украины, а в сезон сбора фруктов и овощей их нужны "сотни тысяч".

Без них будет очень сложно собрать урожай в Польше, заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовнич в интервью "Укринформу".

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"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в ЕС выращиваем шампиньонов и другое. Поэтому, если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", — заявил Гайовничек.

По его словам, в Польше сейчас есть потребность в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины.

По его мнению, если украинцы через неделю в связи с пандемией COVID-19 не смогут приехать в Польшу на начало сезона сбора клубники, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Как известно, в Польше сейчас находится до миллиона украинцев. С середины марта из Польши в Украину вернулись более 180 тысяч украинцев.

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Правительство Польши автоматически продлило украинцам срок действия виз и права пребывания по безвизовому режиму на период эпидемии COVID-19 и 30 дней после нее.

Напомним, с 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновляют выдачу рабочих виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

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