После окончания карантина украинцы массово ринутся за границу — эксперт

Когда окончится карантин и возобновит свою работу международный транспорт, Украину ждет новая волна трудовой миграции, к тому же гораздо мощнее той, которая была на протяжении прошлых лет.

Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"В связи с карантином массовая трудовая миграция фактически остановилась. Но если сравнивать с тем, сколько граждан выезжали год назад, то это составляет несколько процентов от показателя", — написал он.

По его словам, Польша остается наиболее легким вариантом выехать за границу на работу или даже остаться там жить насовсем.

На сегодняшний день Польша начала новый этап программы по защите экономики, и почти 670 тысяч предприятий получают кредиты на очень льготных условиях.

"При условии, что эти предприятия проработают как минимум год после получения этого кредита, 75% общей суммы они смогут не возвращать государству", — отметил Воскобойник.

Напомним, ранее Посольство Великобритании в Украине на своей официальной странице в Facebook заявило, что официальный Киев запрещает выезд своих граждан за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

После этого в МИД Украины сообщили, что ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения о авиарейсов Министерство иностранных дел выполняет лишь функцию коммуникатора.

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29 апреля авиационные власти не выпускали чартерный рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Самолет смог улететь лишь после того, как поднялся нешуточный скандал.

Перед этим в зарубежной прессе появилась информация, что украинский Кабмин блокирует выезд украинцев на заработки за границу.

Правительство в свою очередь утверждало, что на данный момент выпускать украинских граждан якобы "нелогично".