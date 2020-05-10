Общество 1 час назад

После окончания карантина украинцы массово ринутся за границу — эксперт

Польша остается наиболее легким вариантом выехать за границу на работу или даже остаться там жить насовсем

После окончания карантина украинцы массово ринутся за границу — эксперт После окончания карантина украинцы массово ринутся за границу — эксперт
Фото: 112 Украина

Когда окончится карантин и возобновит свою работу международный транспорт, Украину ждет новая волна трудовой миграции, к тому же гораздо мощнее той, которая была на протяжении прошлых лет.

Об этом на своей странице в Facebook заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Кратко и по делу в Telegram

"В связи с карантином массовая трудовая миграция фактически остановилась. Но если сравнивать с тем, сколько граждан выезжали год назад, то это составляет несколько процентов от показателя", — написал он.

По его словам, Польша остается наиболее легким вариантом выехать за границу на работу или даже остаться там жить насовсем.

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На сегодняшний день Польша начала новый этап программы по защите экономики, и почти 670 тысяч предприятий получают кредиты на очень льготных условиях.

"При условии, что эти предприятия проработают как минимум год после получения этого кредита, 75% общей суммы они смогут не возвращать государству", — отметил Воскобойник.

Напомним, ранее Посольство Великобритании в Украине на своей официальной странице в Facebook заявило, что официальный Киев запрещает выезд своих граждан за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

После этого в МИД Украины сообщили, что ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения о авиарейсов Министерство иностранных дел выполняет лишь функцию коммуникатора.

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29 апреля авиационные власти не выпускали чартерный рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Самолет смог улететь лишь после того, как поднялся нешуточный скандал.

Перед этим в зарубежной прессе появилась информация, что украинский Кабмин блокирует выезд украинцев на заработки за границу.

Правительство в свою очередь утверждало, что на данный момент выпускать украинских граждан якобы "нелогично".

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