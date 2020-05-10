Ограничения на выезд украинцев за границу касаются только авиарейсов — МИД

Общих ограничений выезда граждан Украины за границу не существует, а в принятии решения о авиарейсов Министерство иностранных дел выполняет лишь функцию коммуникатора.

Об этом сообщили в официальном разъяснении пресс-службы МИД, передает "Европейская правда".

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"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения. МИД проинформировал иностранные дипломатические представительства в Украине только о перечне этих пунктов", — пояснили в министерстве.

В МИД утверждают, что ограничение на выезд касается только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.

В то же время, в посольстве Великобритании ранее сообщали, что ограничения касаются также приятно наземной границы.

При этом в МИД объясняют, что они не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую ​​информацию дипломатическим учреждениям.

"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давало", — пояснили в МИД.

При этом, МИД является коммуникатором, передающим информацию от посольств в другие органы власти, которые имеют право принимать необходимые решения.

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"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющих свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", — пояснили в дипведомстве.

Напомним, ранее Посольство Великобритании в Украине на своей официальной странице в Facebook заявило, что официальный Киев запрещает выезд своих граждан за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

29 апреля авиационные власти не выпускали чартерный рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Самолет смог улететь лишь после того, как поднялся нешуточный скандал.

Перед этим в зарубежной прессе появилась информация, что украинский Кабмин блокирует выезд украинцев на заработки за границу.

Правительство в свою очередь утверждало, что на данный момент выпускать украинских граждан якобы "нелогично".