Политика 1 час назад

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Пока будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок

Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам
Сезонные работы в Польше. Фото: vesti.ua

С 4 мая консульские учреждения Польши в Украине возобновляют выдачу рабочих виз.

В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, сообщает правительственный сайт Польши.

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"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", — говорится в сообщении.

При этом указано, что прием заявителей с другой целью, чем получение рабочей визы из вышеперечисленных категорий, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов, осуществляться не будет.

Известно, что с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе.

Ранее сообщалось, что, начиная со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.

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Напомним, что по расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины Элла Либанова заявила, что в Украину вернулось не 2 миллиона заробитчан, как утверждают в Кабмине, а вчетверо меньше.

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