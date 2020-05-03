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Валюта 40 минут назад

В 2020 году заробитчане переведут в Украину на $2 млрд меньше — НБУ

Основные факторы этого — уменьшение количества мигрантов и замедление экономик других стран, в частности, Польши

В 2020 году заробитчане переведут в Украину на $2 млрд меньше — НБУ В 2020 году заробитчане переведут в Украину на $2 млрд меньше — НБУ
Денежные переводы в Украину. Фото: из открытых источников

Национальный банк ухудшил прогноз на 2020 год относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину с $12,7 млрд до $10,1 млрд.

Об этом говорится в Инфляционной отчете Нацбанка за апрель.

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Как отмечает НБУ, основные факторы этого — уменьшение количества мигрантов и замедление экономик других стран, в частности, Польши.

"Обновленный прогноз Нацбанка основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца второго квартала 2020 года. Как результат, негативное влияние текущего кризиса будет неравномерным по кварталам: наибольшее сокращение переводов ожидается во II квартале с постепенным его уменьшением до конца года", — объясняется в отчете.

Также в НБУ заявляют, что общее количество трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину в течение карантинного периода, находится на уровне 10%.

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"Кроме того, ограничения на выезд за границу станут дополнительным фактором снижения переводов во II квартале, поскольку сезонные работники останутся дома", — добавляет регулятор.

Напомним, в 2019 году объем частных переводов в Украину составил почти $12 млрд.

Как сообщалось, 28 апреля 2020 года в Украине вступили в силу ужесточенные правила к проведению денежных переводов.

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