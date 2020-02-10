ПриватБанк и RIA запустили бесплатные денежные переводы из Польши в Украину

Государственный ПриватБанк и платежная система RIA запустили бесплатные переводы из Польши в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского банка.

По информации финучреждения, теперь граждане Украины, которые работают или отдыхают в Польше, смогут до 30 апреля 2020 года отправлять денежные переводы в Украину через мобильное приложение My Ria без комиссии.

Для отправки перевода необходимо загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию. Для завершения перевода остается отсканировать штрих-код в ближайшем из 8 тысяч банкоматов Euronet и оплатить транзакцию карточкой или наличными.

"Уже через несколько минут получатель в Украине сможет зачислить средства через Privat24 или получить их в терминалах самообслуживания, банкоматах и ​​отделениях банка. Получить переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США", — сообщили в банке.

RIA Money Transfer — третья по величине в мире система денежных переводов для физических лиц. Компания Ria Financial Services, входящая в группу Euronet, имеет обширную сеть собственных офисов и агентов в более чем 235 000 пунктов обслуживания в 133 странах Северной и Латинской Америки, Европы, активно расширяет свое присутствие в Азии, Африке, Океании.

На рынке денежных переводов Украины RIA работает с 2010 года.

Напомним, в декабре 2019 года ПриватБанк и Western Union запустили новый сервис денежных переводов, который позволяет получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

В октябре 2019 года "ПриватБанк" в партнерстве с Ria Money Transfer запустил еще один сервис валютных переводов. Теперь клиенты финучреждения могут получать переводы в евро или долларах напрямую на счет или карту — без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

А в сентябре 2019 года ПриватБанк возобновил работу в Украине американской системы срочных денежных переводов Sigue, через которую можно отправить и получить деньги через сеть отделений банка.