Сегодня вступают в силу ужесточенные правила к проведению денежных переводов

Сегодня, 28 апреля, вступает в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.

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Регулятор пояснил, информация о плательщике и получателе должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя денег.

При этом новые требования не будут распространяться на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

оплату кредитов до 30 тысяч грн;

переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины до 5 тысяч грн;

снятие денег с собственного счета.

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Как отметила первый замглавы Нацбанка Катерина Рожкова, теперь будет четкий перечень низкорисковых операций и клиентов.

В то же время, как отмечает "Деловая столица", ограничение суммы наличных переводов 5 тысяч грн вызвало настоящую бурю негодования среди украинцев. Так, ранее предоставлять документы (например, паспорт) при проведении денежных переводов требовалось только для сумм, превышающих 15 тысяч грн. Теперь же планку снизят втрое.

На практике это означает, что украинцы больше не смогут анонимно (без какой-либо идентификации), к примеру, пополнять чужие счета в платежных терминалах или перебрасывать на карточку более 5 тысяч грн.

В НБУ уверяют, что между своими счетами в разных банках украинцы смогут проводить операции на любые суммы. Другие платежи на сумму более 5 тысяч грн будут обязаны проводить только после верификации клиента.

То есть, банк будет обязан иметь документы (паспортные данные, идентификационный код) клиента, заполненную анкету с указанием доходов, места работы и прочих персональных данных. Все эти данные банк должен хранить, они также будут сопровождать все безналичные переводы.

Так, к примеру, если на счет клиента несколько дней подряд будет приходить по 5 тысяч грн "анонимных" переводов, банк сможет заморозить счет клиента. Впрочем, даже если деньги будут неанонимными, то могут возникнуть другие проблемы.

Например, если в анкете у клиента указано, что его ежемесячный доход составляет 20 тысяч грн, а ему на счет вдруг упало 100 тысяч грн, то банк может заблокировать счет до выяснения вопроса происхождения этих денег.

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Как отмечает издание, с сегодняшнего дня небанковские терминалы не будут принимать платежи свыше 5 тысяч грн. Через банковские же терминалы перечислить более 5 тысяч грн можно будет в том случае, если вы идентифицируете себя при помощи платежной карты.

В НБУ пока не определись, как именно должна проходить верификация личности клиента. Говорят о различных вариантах: через BankID, квалифицированной электронной подписи, видеотрансляции, дистанционное считывание данных через NFC или платеж на отдельный счет банка с личного счета клиента.

Кроме того, говорят даже о том, чтобы разрешить банкам частично отдать идентификацию и верификацию клиентов на аутсорсинг.

Новый закон также обязывает раскрыть владельцев электронных кошельков — так в стране намерены бороться с теневыми операциями. В Нацбанке предлагают, чтобы владельцы таких кошельков дистанционно прислали копии документов, а также сделали свое фото с личными документами.

По словам Рожковой, закон хоть и вступит в силу 28 апреля, но дает еще три месяца на принятие необходимых нормативных актов. Поэтому до конца апреля в НБУ обещают утвердить новое положение о финмониторинге для банков, а для других учреждений такой же документ должны разработать до конца июня.

В НБУ подчеркивают, что всем участникам рынка дадут время для настраивания необходимых процессов. Тем более, что подобные ужесточения — нормальная практика в странах ЕС, а ведь именно с законодательством Евросоюза и гармонизирован новый закон.

Сегодня в банках затрудняются ответить на вопрос, как система финмониторинга будет работать на практике. Отследить все платежи свыше 5 тыс грн — задача вовсе не из простых, у небольших финучреждений попросту нет инструментов, чтобы вести досье на всех клиентов и просчитывать, не отмывают ли получатели переводов деньги. Так что проверять, скорее всего, будут выборочно.

Впрочем, украинцы уже говорят о том. что намерены отказываться от банковских услуг и возвращаться к старому-доброму "черному налу". Ведь новый закон дает банкам множество оснований для проверки операций, совершенных клиентами, а доказывать легальность происхождения поступивших на счет средств многие украинцы вряд ли захотят.

Тем более, что за невыполнение закона финучреждениям грозят крупные штрафы, так что они скорее предпочтут потерять клиента, чем заплатить кругленькую сумму за то, что не проверили, откуда на счет клиента поступили средства.

Ранее мы рассказывали, что для перевыпуска карты теперь не нужно идти в банк. Украинские банки продлевают срок действия карточек, срок которых истек во время карантина, на три месяца. Для этого держателю карты нужно просто позвонить в свой банк и следовать полученным инструкциям.