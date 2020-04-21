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Банки 1 час назад

НБУ позволил банкам отсрочить подачу и обнародование отчетности

Это позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса

НБУ позволил банкам отсрочить подачу и обнародование отчетности НБУ позволил банкам отсрочить подачу и обнародование отчетности
Здание НБУ. Фото: из открытых источников

Национальный банк Украины предоставил банкам и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, обеспечения проведения внешнего аудита, утверждения и обнародования финансовой отчетности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, отсрочены конечные сроки публикации банками такой отчетности:

— годовые корректирующие по результатам внешнего аудита — с 31 марта до 19 июня 2020 года;

— финансовая отчетность, консолидированная финансовая отчетность, отчет об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год, которые ранее должны были быть опубликованы до 30 апреля 2020 года. Теперь банк может опубликовать их в течение 5 рабочих дней после проведения общего собрания акционеров;

— промежуточная финансовая отчетность за I квартал 2020 года — с 30 апреля до 30 июня 2020 года;

— консолидированная промежуточная финансовая отчетность за I квартал 2020 года — с 30 мая по 30 июля 2020 года.

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Кроме того, банкам разрешено не подавать в НБУ финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, отчет об управлении за 2019 год, а также финансовую отчетность за I квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах.

Также отсрочены конечные сроки по обнародованию и представлению отчетности ответственными лицами банковской группы:

— плановая публикация консолидированной отчетности банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год предусматривалась до 1 июня 2020 года. Отныне разрешено опубликовать ее в течение 30 рабочих дней после обнародования годовой финансовой отчетности банка за 2019 год;

— консолидированную отчетность банковской группы и субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешено не подавать на бумажных носителях при условии их размещения на сайте ответственного лица банковской группы;

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— промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы за I квартал 2020 года разрешено не подавать на бумажных носителях при условии ее размещения на веб-сайте ответственного лица банковской группы до 30 июля 2020 года.

Известно, что указанное постановление вступает в силу с 17 апреля 2020 года.

Ранее из-за карантинных мер НБУ разрешил банкам дистанционно идентифицировать клиентов.

Напомним, с 28 апреля Нацбанк ужесточает требования к денежным переводам.

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