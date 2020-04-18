Из-за эпидемии Минфин не может разработать бюджетную декларацию на три года

В связи с неопределенностью относительно сроков преодоления пандемии COVID-19 и масштабов ее влияния на мировую экономику, бюджетный процесс в 2020 году будет осуществляться с учетом влияния коронавируса в кратко- и долгосрочном периоде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В Минфине напоминают, что распространение коронавирусной инфекции привело к введению карантина в большинстве развитых стран мира, что, в свою очередь, вызвало существенное падение экономической активности в мире и оказывает глобальный негативный эффект на динамику мировой торговли.

"Вариативность экономических прогнозов развития различных стран чрезвычайно велика. Для Украины прогнозы темпов изменения реального ВВП в текущем году также находятся в очень широком диапазоне — от роста на 1% до падения на 7,5%. При этом, международные финансовые институты не предоставляют прогнозы на последующие несколько лет: даже МВФ и Всемирный банк дают прогнозные оценки роста экономик стран мира только на 2020 и 2021 годы", — отмечают в министерстве.

По данным Минфина, согласно принятому правительством прогнозу, на котором основываются изменения в Государственный бюджет на 2020 год, реальный ВВП в 2020 году сократится на 4,8%. В то же время, отмечается, что был обновлен лишь прогноз на 2020 год.

"Высокая волатильность на мировых финансовых и товарных рынках и значительная степень неопределенности относительно развития мировой экономики в текущем году делают невозможным разработку надежного макропрогноза на 2021-2023 годы, который должен лечь в основу среднесрочной Бюджетной декларации. Cтабилизация ситуации с пандемией COVID19 позволит разработать более реалистичные макроэкономические прогнозы и даст возможность их использовать для среднесрочного бюджетного планирования, в свою очередь позволит подготовить качественный документ о бюджетной политике на среднесрочную перспективу", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что сейчас усилия Минфина направлены на обеспечение выполнения государственного бюджета 2020 года, в частности, финансирование мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

Одобренные изменения в Государственный бюджет на 2020 год предусматривают направление средств на медицинские нужды, помощь уязвимым группам населения, а также поддержку бизнеса (в частности МСП). Все министерства продолжают анализировать текущую ситуацию и разрабатывать шаги по минимизации негативного влияния пандемии COVID-19.

"Минфин и в дальнейшем будет воплощать среднесрочное бюджетное планирование в бюджетный процесс в Украине, которое должно обеспечить стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и соответствующее распределение ограниченных ресурсов. В настоящее время продолжается работа над анализом возможных политик и финансовой состоятельности их внедрять на среднесрочную перспективу. Ведется активное сотрудничество в этом направлении с Минэкономики, НБУ, Минсоцполитики, главными распорядителями бюджетных средств. Поэтому, при разработке проекта государственного бюджета на 2021 год правительство сформирует видение целей бюджетной политики на среднесрочную перспективу", — резюмировали в Минфине.

Как сообщалось ранее, в апреле 2019 года Кабинет министров принял изменения, которые усовершенствуют процесс разработки государственных и региональных прогнозных, а также программных документов, в соответствии со среднесрочным бюджетным планированием.

Напомним, в феврале 2020 года доходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше показателей февраля 2019 года.

В целом, по оперативным данным ГКСУ, доходы общего фонда государственного бюджета в феврале были выполнены на 93,7% от росписи, а совокупные доходы государственного бюджета (вместе общего и специального) составляли 95,3% от росписи.