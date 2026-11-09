Курс валют на 9 ноября: как изменился курс доллара на сегодняшний день?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на двенадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на сорок копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.11.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 45,32 грн (-12 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,64 грн (-40 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,52 грн (-10 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,05/ 46,33 Евро 51,53/ 51,85 Злотый 11,65/ 11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,39/45,99 50,70/51,70 11,30/ 11,80 Ощадбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,30/ 11,80 ПУМБ 45,40/ 46,00 51,00/ 51,70 11,30/ 11,80 Укргазбанк 45,40/ 46,10 51,00/ 51,80 11,30/ 11,80 Райффайзен 45,25/45,95 50,70/51,30

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.