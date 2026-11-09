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Курс валют на 9 ноября: как изменился курс доллара на сегодняшний день?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на двенадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на сорок копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.11.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,32 грн (-12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,64 грн (-40 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,52 грн (-10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|46,05/ 46,33
|Евро
|51,53/ 51,85
|Злотый
|11,65/ 11,80
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,39/45,99
|50,70/51,70
|11,30/ 11,80
|Ощадбанк
|45,40/ 46,10
|51,00/ 51,80
|11,30/ 11,80
|ПУМБ
|45,40/ 46,00
|51,00/ 51,70
|11,30/ 11,80
|Укргазбанк
|45,40/ 46,10
|51,00/ 51,80
|11,30/ 11,80
|Райффайзен
|45,25/45,95
|50,70/51,30
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.