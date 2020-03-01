Минфин отчитался о выполнении госбюджета

В феврале 2020 года доходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше показателей февраля 2019 года.

Об этом со ссылкой на данные Государственной казначейской службы (ГКСУ) сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, более высокая среднемесячная заработная плата способствовала увеличению поступлений от налога от доходов физлиц (НДФЛ). Доходы от налога на добавленную стоимость (НДС) выросли за большее потребление на фоне роста доходов населения.

В целом, по оперативным данным ГКСУ, доходы общего фонда государственного бюджета в феврале были выполнены на 93,7% от росписи, а совокупные доходы государственного бюджета (вместе общего и специального) составляли 95,3% от росписи.

"Причины, которые усложнили выполнение росписи в январе этого года, повлияли и в феврале, хотя отставание сократилось. Речь идет о различии фактических макроэкономических показателей от тех, которые были заложены в государственном бюджете на 2020 год. В частности, речь идет об укреплении курса гривни, более низкие объемы импорта (в эквиваленте доллара США), низкие цены на природный газ, медленный рост средней заработной платы, чем было учтено в бюджетных показателях на 2020 год", — отмечают в Минфине.

В то же время, как подчеркнули в министерстве, низкие цены на природный газ и меньшие объемы внутренней добычи газа негативно сказались на доходах от рентной платы. Рост немного более низкими темпами номинальной заработной платы (в частности, в январе 2020 году на 16,3%, против учтенного в бюджете рост на уровне 17,2%) привело к невыполнению росписи доходов от налога и сбора на доходы физических лиц и военного сбора в объеме 0,7 млрд грн в феврале 2020 года.

При этом, в феврале доходы, за администрирование которых соответствует Государственная налоговая служба, составили 37,1 млрд грн и были выше росписи на 7,1% или 2,5 млрд грн.

В Минфине отмечают, что главным источником перевыполнения доходов в феврале были поступления НДС с произведенных в Украине товаров, который составил 21,6 млрд грн. Сальдо поступлений НДС в феврале составило 10,8 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше росписи февраля (в феврале было возмещено 10,8 млрд грн).

Это, в частности, стало результатом внедрения новой модели системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных. Доходы от налога на прибыль предприятий в сумме 7,3 млрд грн были на 1,6 млрд грн выше росписи.

Кроме этого, в феврале 2020 года обеспечено выполнение показателей росписи от акцизного налога с табачных изделий на сумму 3,3 млрд грн благодаря восстановлению производства табачными компаниями.

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Доходы, за администрирование которых отвечает Государственная таможенная служба (ГТС) составляли 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи через крепче курс и сокращение объемов импорта. Так, средний курс гривни февраля в 24,6 грн/доллар США оставался существенно ниже учтенного в бюджете курса в 27 грн/доллар США. Объемы налогооблагаемого импорта по данным Гостаможслужбы в феврале уменьшились на 2,5 млрд грн, при учтенному прогнозе росте на уровне 11,3%.

По оперативным данным ГТС, в феврале 2020 года недопоступления таможенных платежей вследствие уменьшения объемов импорта отдельных групп сырьевых товаров составили более 1,3 млрд грн: в частности, сократились объемы импорта угля, удобрений, нефтепродуктов, кокса, марганцевых руд.

Расходы госбюджета финансировались в соответствии с открытых платежных поручений. В целом, по оперативным данным ГКСУ в январе — феврале кассовые расходы составили 131,1 млрд грн или 85,5% от росписи. Все необходимые защищенные расходы были профинансированы.

Расходы на оплату труда, по сравнению с прошлым годом, выросли на 17,8% до 28,2 млрд грн в результате повышения минимальной заработной платы. Они составляли 91,9% от росписи.

Снижение доходности по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) и укрепление курса гривни позволили сэкономить на обслуживании государственного долга 3,4 млрд грн. Поэтому, расходы на обслуживание долга были на 21,9% ниже росписи.

Расходы на социальное обеспечение в сумме 49,5 млрд грн были на 6,7 млрд грн ниже роспись по ряду факторов. В частности, снизилось количество получателей субсидий, чему способствовали теплая погода и более быстрый рост доходов населения на фоне возрастания тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Во исполнение расходной части повлияли проведения тендерных процедур и заключения договоров. В результате, расходы по коду (5000) составили 60,5% от росписи.

Напомним, ранее в Счетной палате заявили, что невыполнение плана доходов государственного бюджета Украины в 2019 году почти на 38 млрд грн и является крупнейшим с 2015 года.