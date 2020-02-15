Народные депутаты предлагают снизить ставку НДС

Народный депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина предложила уменьшить размер основной ставки НДС с 20% до 15%. Соответствующий законопроект № 2757-1 зарегистрирован в Верховной Раде.
Такое снижение должно происходить постепенно:
- с 1 января 2021 года — 19 %;
- с 1 января 2022 года — 18 %;
- с 1 января 2023 года — 17 %;
- с 1 января 2024 года — 16 %;
- с 1 января 2025 года — 15 %.
Автор проекта считает, что его принятие будет способствовать снижению цен для конечного потребителя, и иметь положительный эффект на внутреннее производство и экономическое развитие, рост валового внутреннего продукта, а также вовлечение в оборот средств от субъектов экономической деятельности.
Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость (НДС) для онлайн-сервисов и социальных сетей. Цель законопроекта – увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.
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