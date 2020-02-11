Мининфраструктуры хочет отмены НДС на внутренние авиарейсы

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагает отменить НДС на внутренние авиарейсы.

Об этом он заявил на встрече с генеральным директором Wizz Air Джозефом Варади, сообщает Мининфраструктуры.

По словами руководителя лоукост-авиакомпании, Wizz Air готова к конструктивному диалогу насчет выполнения перелетов внутри Украины.

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В свою очередь Криклий заявил, что Минифраструктуры тоже хочет увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. И для этого уже якобы подготовлен проект закона об отмене НДС для таких рейсов.

Министр также отметил, что увеличение доли лоукостеров на украинском рынке — одна из приоритетных задач для министерства.

"Рост пассажиропотоков через аэропорты Украины — важный показатель экономического роста. Важно увеличить долю лоукостеров на авиарынке Украины в 2020 году до 45%", — заявил он.

Кроме того, Криклий добавил, что в ближайшее время Украина рассчитывает на подписание соглашения об открытом небе с Евросоюзом.

Напомним, 28 декабря 2019 года в Запорожье показали новый терминал аэропорта на 12 тысяч квадратных метров. Через 2-2,5 месяца комплекс обещали сдать в эксплуатацию.

Позже мэр Запорожья Владимир Буряк отреагировал на обыски в аэропорту и заявил, что воздушную гавань в концессию не отдадут, ведь новый терминал построен на деньги запорожской общины.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины обязал Министерство инфраструктуры Украины уровнять "Борисполь" с остальными аэропортами.