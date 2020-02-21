Невыполнение плана доходов бюджета Украины является крупнейшим за 5 лет — Счетная палата

Невыполнение плана доходов государственного бюджета Украины в 2019 году почти на 38 млрд грн и является крупнейшим с 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины.

"Невыполнение плана доходов госбюджета-2019 на 37,8 млрд грн является самым большим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности уменьшение доходов государственного бюджета на 20,1 млрд гривен", — сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2019 году.

Пацкан также подчеркнул, что в отчете отмечено выполнение показателя доходной части государственного бюджета-2019 на 99,1%, хотя, по данным Счетной палаты, "выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств составило 96,3%".

Также он подчеркнул, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет наперед уплаченных налогов.

"Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд гривен. В декабре 2018 года показатель был 3,9 млрд грн", — сообщил Пацкан.

Он подчеркнул, что основная причина невыполнения доходов — низкое качество макроэкономического прогноза, о чем Счетная палата неоднократно говорила.

Кроме того, в отчете правительства указано, что в прошлом году чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по сравнению с 2018 годом увеличился на 100 млн долларов и составил 2,5 млрд гривен. Однако, по словам Пацкана, такой объем ПИИ на треть меньше прогнозируемого правительством на 2019 год объема. Инвестиции должны были составить 4-4,5 млрд долларов.

Он также прокомментировал тезис правительства о том, что удалось удержать дефицита бюджета в рамках, определенных законом. Однако, по мнению Пацкана, меньший от утвержденного дефицит государственного бюджета достигнут за счет неполного осуществления запланированных расходов и предоставления кредитов.

"Но хочу обратить внимание, что в прошлом году дефицит был самым большим за последние пять лет и составил 78 млрд грн", — сказал глава Счетной палаты.

Также в отчете правительства говорится об уменьшении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

"Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%", — утверждает Пацкан.

Ранее Счетная палата Украины сообщала, что из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности, относительно курса гривни, в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 2,3 млрд грн.