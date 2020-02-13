Финансы 1 час назад

Бюджет из-за крепкой гривни в январе недополучил более 2 миллиардов — Счетная палата

Доходы общего фонда государственного бюджета в январе не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%

Бюджет из-за крепкой гривни в январе недополучил более 2 миллиардов — Счетная палата Бюджет из-за крепкой гривни в январе недополучил более 2 миллиардов — Счетная палата
Фото: Счетная палата

Из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности, относительно курса гривни, в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 2,3 млрд грн.

Об этом на заседании бюджетного комитета Верховной Рады заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба палаты.

"Фактический курс гривни в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар США, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 грн за доллар США. По оценке Счетной палаты, это привело к недопоступлению 2,3 млрд грн", — отметил Пацкан.

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По его словам, доходы общего фонда государственного бюджета в январе не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.

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"Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или 30,4%", — сообщил глава Счетной палаты.

Другим фактором стало уменьшение, по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%. План налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 2,5 млрд грн, или 26,7%.

"Имеем повторение прошлогодней ситуации, когда в январе наверстывается бюджетное возмещение, которое сдерживается в конце прошлого года. Так, в январе 2020 года возмещено 18 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем в декабре 2019 года (9,8 млрд грн)", — констатировал Пацкан.

Он добавил, что акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров не выполнен на 2,2 млрд грн, или 43,7%.

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"И снова табак. На проблемы планирования и администрирования этого налога Счетная палата обращала внимание на протяжении предыдущего года и предоставляла соответствующие предложения. Однако снова читаем объяснения Министерства финансов, что плательщики реализовывали продукцию, с которой акциз уплачен. То есть, до очередного повышения ставок налога", — подчеркнул Пацкан.

При таких условиях расходы общего фонда проведены в сумме, которая на 11,5 млрд грн, или 15,7%, меньше плана на январь, в частности на: социальное обеспечение — на 2,9 млрд грн, или 10,4%; обслуживание государственного долга — на 2,4 млрд грн, или 35,3%; оплату труда — на 1,6 млрд грн, или 10,6%.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что госбюджет Украины в первом месяце 2020 года недовыполнен на 25% из-за крепкого курса гривни и низких цен на газ.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года Министерство финансов разместило евробонды на 1,25 млрд евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам — 4,375%.

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