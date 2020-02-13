В Украине вводят электронную акцизную марку

1 мая 2020 года в Украине заработает система "Электронная акцизная марка" для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции.

Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, правительство дало старт внедрению данной системы на заседании 12 февраля.

"Это создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса путем замены бумажных заказов на электронные через е-кабинет налогоплательщиков. И будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков", — отметил Гончарук.

Правительственное решение предусматривает нанесение на марку акцизного налога для алкогольных напитков двух дополнительных элементов: QR-код и штрих код. В этих кодах будут зашифрованы реквизиты марок. Введение таких кодов является необходимым условием для создания системы контроля за оборотом подакцизных товаров.

Для получения акцизных марок, проверки уплаты акциза и отчетности производитель будет использовать "Электронный кабинет налогоплательщика". Таким образом, бумажных заявок на получение марок со временем не будет.

Следует отметить, что система "Электронная акцизная марка" будет строиться по компонентному (модульному) принципу. Это означает, что базовый, начальный функционал можно будет расширять, например, для погашения акцизной марки при ее продаже с использованием РРО.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, параллельно с введением электронной акцизной марки для алкогольных изделий и возможностью для населения проверять акцизную марку на легальность с помощью открытой базы данных, Министерство вместе с профильным комитетом ВР быстрее обработает законодательные инициативы по полноценному внедрению трек-энд-трейс.

Сейчас в тестовом режиме уже работает сервис проверки акцизных марок. Марку можно проверить в "ручном" режиме путем ввода ее реквизитов в "Электронном кабинете налогоплательщика" в сервисе "Поиск акцизной марки", созданном ГНС. Этот сервис предоставляет возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.

С 14 февраля стартует разработка открытого API, что позволит сторонним разработчикам создавать собственные программные средства для сканирования акцизных марок.

В течение 2019 года из незаконного оборота изъяты алкогольные напитки стоимостью 154,8 млн грн.

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В течение января 2020 года уже осуществлено 443 фактические проверки в местах розничной торговли алкогольными напитками и установлено 435 случаев нарушения налогоплательщиками законодательства, регулирующего оборот алкогольных напитков.

По результатам проверок к нарушителям применены финансовые санкции в размере 7,2 млн грн.

Ранее сообщалось, что в правительстве работают над проектом "Электронная акцизная марка", при реализации которой намерены наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами.

Напомним, Кабинет министров Украины подключил к сервису check.gov.ua все основные государственные органы.