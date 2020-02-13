Кабмин подключил к электронному сервису все главные госорганы

Кабинет министров Украины подключил к сервису check.gov.ua все основные государственные органы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, к Государственному сервису проверки квитанций теперь подключены сервисные центры МВД, Государственная миграционная служба, ЗАГСы, центры предоставления административных услуг, а также областные государственные администрации.

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", — отметил Дубилет.

Кроме времени, как подчеркнул министр, граждане Украины сэкономят также и деньги.

"Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями", — написал Дубилет.

Он добавил, что работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции.

"Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию ​​в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять. Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения — еще 10 учреждений", — резюмировал министр Кабмина.

Напомним, в Украине официально запустили онлайн-сервис check.gov.ua, с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.