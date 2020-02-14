НБУ советует рассчитывать ставки акцизов в гривнях, а не евро

Национальный банк Украины советует отойти от практики рассчитывать доходы бюджета от акцизов на подакцизные товары в иностранной валюте в пользу гривни для сокращения валютных рисков.
Об этом во время общения с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы подписали меморандум о взаимодействии. Наша задача с Минфином — уменьшить, в частности, валютные риски для бюджета. Мы сейчас общаемся с Министерством экономики, чтобы доходы бюджета меньше зависели от валютного курса. Вот тарифы на акцизы, которые номинированные в евро, по нашему мнению, лучше их номинировать в гривне", — отметил он.
По его словам, это позволит снизить влияние колебаний курса гривни на бюджет.
"Мы это донесли. Минэкономики этот вопрос рассматривает", — доложил Чурий.
Как известно, на данный момент ставки некоторых акцизов в Украине устанавливают в евро.
Ранее сообщалось, что из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности, относительно курса гривни, в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 2,3 млрд грн.
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