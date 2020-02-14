К концу недели гривня укрепилась

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на пятницу, 14 февраля 2020 года.

По сравнению с четвергом, 13 февраля, курс гривни по отношению к доллару укрепился почти на 2 копейки — официальный курс вырос с 24,4966 грн/доллар до 24,4795 грн/доллар.

Напомним, в первый банковский день этой недели стоимость официальной гривни была – 24,537 грн/доллар

Официальный курс евро, по сравнению с четвергом, также снизился в цене с 26,7246 грн/евро до 26,5872 грн/евро.

Официальный курс валют на 14 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,4795 грн;

✅ 1 евро — 26,5872 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 25,0072 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,9066 грн.

На межбанковском валютном рынке торги 14 февраля начались также со снижения курса доллара. В покупке доллар подешевел на 2 копейки. В продаже — на 1 копейку. В четверг, 13 февраля межбанк закрылся в диапазоне 24,44/24,46 грн/доллар, а уже 14 февраля открылся в диапазоне 24,42/24,45 грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару в пятницу ожидается в пределах — 24,30-24,55 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке также снизилась. В покупке — на 6 копеек, в продаже — на 5 копеек. 14 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,4688/26,4989 грн/евро. 13 февраля закрылись на уровне 26,5296/26,5513 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 24,37 грн/доллар. По сравнению с четвергом наличный доллар подешевел на 10 копеек — утром 13 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,47 грн/доллар. Продают наличный доллар в пятницу по курсу 24,43 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс был 24,52 грн/доллар — американская валюта подешевела на 9 копеек.

Отметим, в начале этой недели курс доллара на наличном рынке был 24,50/24,55 грн/доллар. Таким образом, за неделю доллар подешевел на 13 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

Средний курс купли/продажи евро утром 14 февраля на наличном рынке составил 26,55/26,65 грн/евро. 13 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,70 грн/евро, продавали — 26,80 грн/евро. Таким образом, и в покупке, и в продаже евро подешевел на 15 копеек.

В понедельник, 10 февраля курс евро на наличном рынке был 26,88/26,99 грн/евро.

"Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины рассматривает возможность отказаться от привязки бюджетных доходов к иностранной валюте, в частности, по акцизам на топливо. В НБУ считают, что если эти тарифы будут в гривне, уменьшится влияние курса на бюджет. Также НБУ, похоже, намерен удерживать крепкую гривню, и рекомендует экспортерам улучшать продуктивность", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Вместе с тем, аналитик обращает внимание на заявление Счетной палаты о том, что недостатки макроэкономического прогнозирования, в частности, относительно курса гривни (она существенно укрепилась), привели к тому, что в январе 2020 года государственный бюджет Украины недополучил 2,3 млрд гривен (почти 94 млн долларов).

"При этом, МВФ продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования и они становятся более интенсивными, а самыми острыми вопросами остаются рынок земли и Приватбанк. Банковский сектор Украины получил рекордную прибыль 60 млрд гривен (более 2,4 млрд долларов) в 2019 году, что втрое больше чем в 2018 году", — отмечает Шевчишин.

По мнению аналитика, 14 февраля гривня будет торговаться в диапазоне 24,4-24,5 гривны за доллар.