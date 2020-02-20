Финансы 1 час назад

Денежные переводы по Украине в 2019 году выросли почти на 40% (ФОТО)

Средняя сумма перевода в пределах Украины в прошлом году составляла 314 грн

Денежные переводы по Украине в 2019 году выросли почти на 40% (ФОТО) Денежные переводы по Украине в 2019 году выросли почти на 40% (ФОТО)
Денежные переводы

Объемы денежных переводов в пределах Украины ежегодно растут.

Обь этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В частности, указано, что в течение 2019 года с использованием систем перевода денег, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перечислены:

Кратко и по делу в Telegram

- в Украине — $2271 млн в эквиваленте (21,94% от общей суммы переводов);

- за пределы Украины — $398 млн в эквиваленте (3,85% от общей суммы переводов);

- в пределах Украины — 197,93 млрд грн или $7,679 млн в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов).

Причем эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также по неформальным каналам.

По данным НБУ, за 2019 год объем внутригосударственных переводов через системы перевода денег вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом. Эта тенденция продолжается уже не первый год.

"В общем, объем переводов денег в пределах Украины растет ежегодно: в 2017 году — на 21,4%, за 2018 год — на 24,3%. В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 314 грн (в 2018 году — 241 грн), одновременно больше денег традиционно следовало в Киев", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на рынке внутригосударственных переводов пока доминируют системы, созданные небанковскими учреждениями (91% всего объема переводов в этом сегменте приходится на них).

Читайте также:
В 2019 году заробитчане перевели в Украину валюты больше, чем годом ранее — НБУ

Кроме того, известно, что лидерами по распределению сумм внутригосударственных переводов в 2019 году были системы NovaPay (ООО "Пост Финанс"), Почтовый перевод (ПАО "Укрпочта"), Финансовый мир (ООО "Украинская платежная система").

Сообщается, что через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину.

По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил:

- в Украину из-за границы — почти $12 млрд в эквиваленте;

- из Украины за границу — почти $0,6 млрд в эквиваленте.

Из них через системы перевода денег поступило:

- в Украину — почти $2,3 млрд в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;

- из Украины — почти $0,4 млрд в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

Читайте также:
ПриватБанк запустил сервис мгновенных онлайн-переводов с зарубежных карт Visa

В разрезе стран объем переводов, осуществленных через системы перевода денег, распределился следующим образом.

В Украину:

- из США — 18%;

- из Израиля — 14%;

- из Италии — 9%;

- из России — 7%;

- из Польши — 7%;

- из других 219 стран — 45%;

Из Украины:

- в Россию — 31%;

- в Грузию — 11%;

- в Азербайджан — 6%;

- в Китай — 5%;

- в Узбекистан — 5%;

- в другие 195 стран — 42%.

При этом наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода денег — резидентов США: 93% — в Украину и 96% — из Украины. Таким образом, Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

В течение 2019 года сумма денег, полученных в Украине с использованием международных систем перевода денег, почти в 6 раз превышает сумму денег, отправленных за ее пределы.

Напомним, что в конце марта 2020 года Нацбанк опубликует объемы частных денежных переводов по методологии платежного баланса по итогам 2019 года. Эти данные — доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, и связанные с временной или постоянной миграцией населения.

Читайте также:
Треть всех переводов трудовых мигрантов поступает из Польши — Нацбанк

Переводы могут осуществляться как через официальные каналы — банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и неофициальные — путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому.

Справка: за 2019 год на территории Украины предоставляли услуги 37 систем перевода денег, из которых 30 систем созданные резидентами и 7 систем созданные нерезидентами (4 системы из США, по 1 — из Грузии, Канады, Азербайджана).

Напомним, в декабре 2019 года ПриватБанк и Western Union запустили новый сервис денежных переводов, который позволяет получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинцы потратили рекордную сумму денег в Польше
Украинцы потратили рекордную сумму денег в Польше
Деньги для Венесуэлы будут печатать в России
Деньги для Венесуэлы будут печатать в России
Из фонда вкладчиков "Укрбуда" вывели 180 млн гривен
Из фонда вкладчиков "Укрбуда" вывели 180 млн гривен
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Каким оказался Xiaomi Mi 10 + Mi 10 Pro: цена и характеристики

  2. Жители Новых Санжар пытаются не пустить эвакуированных из Китая украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

  3. "Повод задуматься": что стоит за бунтами против эвакуированных из Китая украинцев

  4. "За перевод денег с карты на карту будут брать налог в 19,5%": почему это фейк

  5. Глава ГБР выступает за отмену амнистии участников Майдана

Загрузка...