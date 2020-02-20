Денежные переводы по Украине в 2019 году выросли почти на 40% (ФОТО)

Объемы денежных переводов в пределах Украины ежегодно растут.

Обь этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В частности, указано, что в течение 2019 года с использованием систем перевода денег, созданных как резидентами, так и нерезидентами, перечислены:

- в Украине — $2271 млн в эквиваленте (21,94% от общей суммы переводов);

- за пределы Украины — $398 млн в эквиваленте (3,85% от общей суммы переводов);

- в пределах Украины — 197,93 млрд грн или $7,679 млн в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов).

Причем эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также по неформальным каналам.

По данным НБУ, за 2019 год объем внутригосударственных переводов через системы перевода денег вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом. Эта тенденция продолжается уже не первый год.

"В общем, объем переводов денег в пределах Украины растет ежегодно: в 2017 году — на 21,4%, за 2018 год — на 24,3%. В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 314 грн (в 2018 году — 241 грн), одновременно больше денег традиционно следовало в Киев", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на рынке внутригосударственных переводов пока доминируют системы, созданные небанковскими учреждениями (91% всего объема переводов в этом сегменте приходится на них).

Кроме того, известно, что лидерами по распределению сумм внутригосударственных переводов в 2019 году были системы NovaPay (ООО "Пост Финанс"), Почтовый перевод (ПАО "Укрпочта"), Финансовый мир (ООО "Украинская платежная система").

Сообщается, что через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину.

По предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил:

- в Украину из-за границы — почти $12 млрд в эквиваленте;

- из Украины за границу — почти $0,6 млрд в эквиваленте.

Из них через системы перевода денег поступило:

- в Украину — почти $2,3 млрд в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;

- из Украины — почти $0,4 млрд в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, осуществленных через системы перевода денег, распределился следующим образом.

В Украину:

- из США — 18%;

- из Израиля — 14%;

- из Италии — 9%;

- из России — 7%;

- из Польши — 7%;

- из других 219 стран — 45%;

Из Украины:

- в Россию — 31%;

- в Грузию — 11%;

- в Азербайджан — 6%;

- в Китай — 5%;

- в Узбекистан — 5%;

- в другие 195 стран — 42%.

При этом наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода денег — резидентов США: 93% — в Украину и 96% — из Украины. Таким образом, Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

В течение 2019 года сумма денег, полученных в Украине с использованием международных систем перевода денег, почти в 6 раз превышает сумму денег, отправленных за ее пределы.

Напомним, что в конце марта 2020 года Нацбанк опубликует объемы частных денежных переводов по методологии платежного баланса по итогам 2019 года. Эти данные — доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, и связанные с временной или постоянной миграцией населения.

Переводы могут осуществляться как через официальные каналы — банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и неофициальные — путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому.

Справка: за 2019 год на территории Украины предоставляли услуги 37 систем перевода денег, из которых 30 систем созданные резидентами и 7 систем созданные нерезидентами (4 системы из США, по 1 — из Грузии, Канады, Азербайджана).

Напомним, в декабре 2019 года ПриватБанк и Western Union запустили новый сервис денежных переводов, который позволяет получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.