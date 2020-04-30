Польша начала присылать украинцам по почте рабочие визы

Начиная со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.

С 30 апреля можно подавать документы на получение польских рабочих виз посредством электронной системы e-консульство, сообщает со ссылкой на источники, приближенные к посольству Польши в Украине, информагентство РАР.

"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села", — заявил агентству источник.

По его словам, соглашение является ответом на "многократные призывы польских работодателей и работников из Украины". Обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Как известно, из-за карантина в Польше остро не хватает людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины. Поэтому бизнесмены планируют организовать чартерные рейсы, которые привезут в страну заробитчан из Украины.

Ранее Кабмин запретил украинцам выезжать из страны на заработки.

Перед этим один рейс с украинскими сезонными рабочими уже прибыл в Финляндию. 23 апреля на заработки в эту страну приехали около 200 наших сограждан.

Читайте также: Украинские заробитчане таки улетели в Лондон на сезонные работы

Сообщалось, что в ближайшие 2 недели в Финляндию должно было прибыть еще больше сезонных рабочих, но правительство Украины решило запретить выезд граждан из страны.

Напомним, что по расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов. При этом правительство планирует создать новые рабочие места в ряде отраслей: социальной, бюджетной сферах или в "большом строительстве" (строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры). Глава правительства подчеркнул, что работники не будут уезжать из Украины, если их зарплата в Украине будет на 300-400 евро меньше.