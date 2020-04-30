Политика 20 минут назад

Польша начала присылать украинцам по почте рабочие визы

Украинцы уже могут выезжать на заработки

Польша начала присылать украинцам по почте рабочие визы Польша начала присылать украинцам по почте рабочие визы
Польская виза для украинца. Фото: "Антикор"

Начиная со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.

С 30 апреля можно подавать документы на получение польских рабочих виз посредством электронной системы e-консульство, сообщает со ссылкой на источники, приближенные к посольству Польши в Украине, информагентство РАР.

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"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села", — заявил агентству источник.

По его словам, соглашение является ответом на "многократные призывы польских работодателей и работников из Украины". Обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Как известно, из-за карантина в Польше остро не хватает людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины. Поэтому бизнесмены планируют организовать чартерные рейсы, которые привезут в страну заробитчан из Украины.

Ранее Кабмин запретил украинцам выезжать из страны на заработки.

Перед этим один рейс с украинскими сезонными рабочими уже прибыл в Финляндию. 23 апреля на заработки в эту страну приехали около 200 наших сограждан.

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Сообщалось, что в ближайшие 2 недели в Финляндию должно было прибыть еще больше сезонных рабочих, но правительство Украины решило запретить выезд граждан из страны.

Напомним, что по расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов. При этом правительство планирует создать новые рабочие места в ряде отраслей: социальной, бюджетной сферах или в "большом строительстве" (строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры). Глава правительства подчеркнул, что работники не будут уезжать из Украины, если их зарплата в Украине будет на 300-400 евро меньше.

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