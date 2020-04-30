В Украину вернулось вчетверо меньше заробитчан, чем утверждают в Кабмине, — социолог

В Украину вернулось не 2 миллиона заробитчан, как утверждают в Кабинете министров, а вчетверо меньше. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила директор Института демографии и социальных исследований, академик НАН Украины Элла Либанова.

"Не два миллиона, а меньше. Я на днях общалась с ассоциацией заробитчан, они анализировали данные от наших пограничников и пограничников Польши, которая является крупнейшим потребителем нашей рабочей силы. По их оценкам, вернулись максимум 450-500 тысяч человек. То есть о миллионах и говорить нечего", — отметила она.

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По словам социолога, вернулись те, кто не имел надежного статуса в стране временного пребывания. Остальные, хоть и работали полулегально, но имели, например, социальный пакет, остались в других странах. Либанова подчеркнула, что как только границы откроются, большинство мигрантов, которые сейчас есть в Украине, поедут обратно.

Также она прокомментировала заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что если разница в зарплате за рубежом и в Украине составляет 300-400 евро, то человек никуда не поедет. "Я бы измеряла разницу не в абсолютных цифрах, а в процентах: 300-400 евро от зарплаты в 1000 евро — это одно, а от зарплаты в 3000 — совсем другое. Так вот, мне кажется, что при разнице в 25-30%, скорее всего, человек останется здесь. Если разница будет больше, то скорее поедет на заработки", — объяснила социолог.

Напомним, что по расчетам Кабинета министров, с начала введения карантина в Украине, связанного с пандемией коронавируса, в страну вернулось 2 млн трудовых мигрантов. При этом правительство планирует создать новые рабочие места в ряде отраслей: социальной, бюджетной сферах или в "большом строительстве" (строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры). Глава правительства подчеркнул, что работники не будут уезжать из Украины, если их зарплата в Украине будет на 300-400 евро меньше.