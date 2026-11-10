МАГАТЭ сообщило о гибели работников Запорожской АЭС и ТЭС в результате ударов дронов

9 ноября в результате атаки беспилотников погибли два работника временно оккупированной Запорожской атомной электростанции и соседней Запорожской тепловой электростанции.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети Х.

Ведомство не уточняет, кто именно нанес удары.

МАГАТЭ называет это очередным инцидентом, который касается персонала станции и угрожает ядерной безопасности и защищенности во время войны.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удары, назвав их неприемлемыми нападениями, нарушающими основные принципы ядерной безопасности. Он подчеркнул, что все такие атаки должны немедленно прекратиться. Гросси также отметил, что персонал атомных станций должен работать без лишнего стресса и страха.

Несколькими днями ранее дрон уже убил другого работника ЗАЭС. Погибший был сварщиком в централизованной ремонтной мастерской станции.

В августе у остановки транспорта, которой пользуются работники Запорожской АЭС, разразился дрон. В результате один человек погиб, еще 15 получили ранения.

15 июля назначен Россией главный инженер оккупированной Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки беспилотника вблизи станции. Дрон якобы атаковал служебный автомобиль на дороге между территорией станции и Энергодаром. В результате удара также погиб и водитель автомобиля.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда также осудил атаку, назвав ее неприемлемой и представляющей серьезную угрозу для ядерной безопасности.

Отметим, что Александр Яковлев внесен в базу центра "Миротворец". Там его называют лицом, способствовавшим оккупационной администрации РФ в функционировании захваченной Запорожской АЭС и, по оценке авторов ресурса, участвовала в деятельности, связанной с ядерным шантажом Украины. До полномасштабного вторжения Яковлев работал на Запорожской атомной электростанции как сотрудник украинского предприятия.

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения России в якобы причастности к гибели от удара дрона Яковлева.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.