МАГАТЕ повідомило про загибель працівників Запорізької АЕС і ТЕС внаслідок ударів дронів

9 листопада внаслідок атаки безпілотників загинули два працівники тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції та сусідньої Запорізької теплової електростанції.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міжнародне агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в соціальній мережі Х.

Відомство не уточнює, хто саме завдав ударів.

МАГАТЕ називає це черговим інцидентом, що стосується персоналу станції й загрожує ядерній безпеці та захищеності під час війни.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив удари, назвавши їх неприйнятними нападами, які порушують основні принципи ядерної безпеки. Він наголосив, що всі такі атаки мають негайно припинитися.Гроссі також зазначив, що персонал атомних станцій має працювати без зайвого стресу й страху.

За кілька днів до того дрон уже вбив іншого працівника ЗАЕС. Загиблий був зварювальником у централізованій ремонтній майстерні станції.

У серпні біля зупинки транспорту, якою користуються працівники Запорізької АЕС, вибухнув дрон. Унаслідок цього одна людина загинула, ще 15 зазнали поранень.

15 липня призначений Росією головний інженер окупованої Запорізької атомної електростанції Олександр Яковлєв загинув внаслідок атаки безпілотника поблизу станції. Дрон нібито атакував службовий автомобіль на дорозі між територією станції та Енергодаром. Унаслідок удару також загинув і водій автомобіля.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі тоді також засудив атаку, назвавши її неприйнятною і такою, що становить серйозну загрозу для ядерної безпеки.

Зауважимо, що Олександр Яковлєв внесений до бази центру "Миротворець". Там його називають особою, яка сприяла окупаційній адміністрації РФ у функціонуванні захопленої Запорізької АЕС та, за оцінкою авторів ресурсу, брала участь у діяльності, пов'язаній із ядерним шантажем України. До повномасштабного вторгнення Яковлєв працював на Запорізькій атомній електростанції як співробітник українського підприємства.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення Росії щодо нібито причетності до загибелі від удару дрону Яковлєва.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами.