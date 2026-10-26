Росія шукає правові підстави для запуску Запорізької АЕС: видано нову ліцензію

Орган ядерного регулювання Росії "Ростехнадзор" 22 жовтня видав "ліцензію" на експлуатацію шостого енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Але це не має правових підстав ані в Україні, ані в міжнародній юрисдикції.

Як пише Dilo, про це заявили фахівці Greenpeace Україна в коментарі УНІАН.

Там зауважили, що намагання росіян "ліцензувати" Запорізьку АЕС з подальшим запуском станції в енергосистемі РФ є незаконними з точки зору міжнародного права і створює постійні ризики для ядерної безпеки.

Незаконну ліцензію видала Федеральна служба з екологічного, технологічного та ядерного нагляду Росії ("Ростехнадзор"), яка перебуває під фактичним контролем "Росатома" і, отже, не є незалежним органом ядерного регулювання.

Три з шести реакторів, що належать Україні, вже отримали "ліцензію" від російського регулятора. До цього це були 1-й енергоблок у грудні 2025 року та 2-й енергоблок у лютому 2026 року.

При цьому в Greenpeace підкреслили, що наразі перспектив для швидкого відновлення роботи будь-якого з реакторів Запорізької АЕС немає.

Старший фахівець з ядерних питань Greenpeace Україна Шон Берні наголосив, що не існує жодних підстав з точки зору безпеки для видачі ліцензії на атомну електростанцію, яка перебуває під військовою окупацією вже понад 4,5 роки і де ефективне технічне обслуговування реакторів повністю зупинилося.

"Російські плани щодо запуску реакторів та підключення станції до російської енергосистеми є незаконними з точки зору міжнародного права і стають дедалі менш реалістичними. Російська окупація Запорізької АЕС – це приречений на провал проект. Водночас постійні ризики для ядерної безпеки, які створює Росія на Запорізькій АЕС, означають, що міжнародна спільнота, зокрема МАГАТЕ, має зупинити будь-які російські плани щодо запуску реакторів та прискорити звільнення станції від російської окупації всіма доступними засобами, зокрема шляхом введення жорстких санкцій", – підкреслює старший фахівець з ядерних питань Greenpeace Україна Ян Ванде Путте.

Нагадаємо, Росія майже завершила будівництво нової високовольтної лінії електропередачі між тимчасово окупованими Мелітополем і Генічеськом для перепідключення захопленої Запорізької атомної електростанції до своєї енергосистеми, але реалізацію цих планів зірвали удари українських безпілотників.

Що відбувається на ЗАЕС?

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами.